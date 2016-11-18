Тамбов, 18 ноября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Тамбове состоялся форум социально ориентированных НКО. На нём были обсуждены проблемы и перспективы некоммерческих организаций и вопросы социального предпринимательства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Форум стал открытой рабочей площадкой для взаимодействия общества, бизнеса и власти.

Tambov.gov.ru На форуме в Тамбове

Форум получил название «Проблемы и перспективы развития социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства в современных условиях: обеспечение доступа к предоставлению услуг в социальной сфере». Среди участников дискуссии были активисты общественных организаций, члены Общественной палаты РФ и Тамбовской области, эксперты федерального и регионального уровня, представители социально ответственного бизнеса из Москвы и других регионов страны. Цель проведения форума — активизация потенциала социально ориентированных НКО и социального предпринимательства, выработка механизмов обеспечения поэтапного доступа НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, обмен опытом между регионами в развитии социального предпринимательства и поддержке наиболее эффективных практик гражданской активности.

К участникам встречи обратился первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Он приветствовал гостей мероприятия от имени губернатора Тамбовской области Александра Никитина и передал слова благодарности за ту работу, которую ведут социально ориентированные некоммерческие организации. «Работа социально ориентированных некоммерческих организаций — это очень тяжелый, зачастую неблагодарный, но очень нужный для общества труд», — сказал Олег Иванов.

Вице-губернатор отметил, что действует более 1000 некоммерческих организаций, 976 из которых — социально ориентированные. В прошлом году они получили из различных источников свыше 1,3 млрд рублей. Причем 167 млн — из бюджетов различных уровней, остальное — это целевые поступления от российских юридических и физических лиц.

Несмотря на непростые экономические условия, заверил первый вице-губернатор, бюджетная поддержка социально ориентированных НКО не будет сокращена. «Развитие социально ориентированных НКО является одним из приоритетов в деятельности администрации под руководством Александра Никитина, — продолжил первый вице-губернатор. — Мы делаем все, чтобы каждая социально ориентированная некоммерческая организация, чтобы каждый представитель так называемого «третьего сектора» чувствовал, что власть находится на расстоянии вытянутой руки и готова всячески помочь».

Основной темой пленарного заседания форума стал вопрос расширения участия социально ориентированных НКО в социально-экономическом развитии региона. Спикерами выступили представители Минэкономразвития РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Общественной палаты РФ и Общественной палаты Тамбовской области, фондов региональных социальных программ, общественных организаций.