Москва, 18 ноября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Московские власти предлагают ввести монетизацию на летний отдых для детей-льготников и предоставить родителям возможность выбирать либо путевку, либо деньги и обеспечить адресность государственной социальной поддержки, заявил 18 ноября заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В летнем лагере

«Инвалиды, сироты, все дети, которые находятся под патронатом социального департамента, остаются на путевках в натуральном виде и там ничего не меняется, мы будем, как покупали, так и покупать. Это первая история, вторая история: поскольку часть родителей недовольны путевками, они бы хотели в другие лагеря, мы предлагаем им выбор: хотите путевку — вот вам путевка, а не хотите, мы вам даем компенсацию денежную столько, сколько стоит путевка, и дальше хотите, покупайте, куда хотите. Хотите в «Орленок» доплачивайте и езжайте, это же нормально», — уточнил чиновник.

Леонид Печатников также обратил внимание на существующие перекосы в действующей системе распределения путевок. Например, путевки распределяются неравномерно, кто первый за ними обращается тому они, и достаются, по его словам: «40% каждый год ездят, а некоторым не достается». Но должна быть какая-то социальная справедливость и адресность, убежден чиновник, если вы уже воспользовались льготой, то и у других должна быть такая возможность.

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Кроме того, чиновник высказал убежденность в том, что не все должны получать социальные пособия, безусловно, следует исключить из этой категории нуждающихся льготников, тех, кто работает, много зарабатывает, у кого есть по несколько автомобилей, по несколько квартир в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на летний сезон 2016 года московские власти закупили 160 тысяч путевок для детей 11 льготных категорий. Однако такая поддержка нашла понимание не у всех родителей отправивших своих детей по городским путевкам. Многие родители жаловались на уровень сервиса и компетенцию вожатых. Но наиболее болезненный удар по программе летнего отдыха молодых москвичей, безусловно, нанесла трагедия на карельском Сямозере, унесшая жизни 14 детей. Видимо, в том числе и по этой причине власти Москвы решили перейти на монетизацию летнего отдыха детей.

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