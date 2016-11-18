Вашингтон, 18 ноября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост генерального прокурора США сенатору от штата Алабама Джеффу Сешнсу, сообщает телеканал CBSNews.

Maialisa Дональд Трамп

Джефф Сешнс считается одним из самых близких соратников избранного американского президента, и его кандидатура неоднозначно воспринимается в обществе.

Сешнс первым среди сенаторов поддержал Трампа на президентских выборах. Некоторые СМИ сообщают, что он является автором избирательных тезисов по борьбе с терроризмом, торговой политике и иммиграционной сфере.

В частности, Сешнс выступает за ужесточение иммиграционной политики. Стоит также отметить, что его имя фигурировало в списке кандидатов на пост министра обороны.

Временная команда избранного президента США распространила заявление о том, что Дональд Трамп находится «под невероятным впечатлением» от работы Сешнса на посту федерального прокурора и генерального прокурора штата Алабама.

Напомним, в США генеральный прокурор одновременно является главой министерства юстиции, в структуру которого входит такая служба, как ФБР.