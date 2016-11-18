СМИ: Трамп определился с выбором кандидатуры на пост генпрокурора США
Вашингтон, 18 ноября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост генерального прокурора США сенатору от штата Алабама Джеффу Сешнсу, сообщает телеканал CBSNews.
Джефф Сешнс считается одним из самых близких соратников избранного американского президента, и его кандидатура неоднозначно воспринимается в обществе.
Сешнс первым среди сенаторов поддержал Трампа на президентских выборах. Некоторые СМИ сообщают, что он является автором избирательных тезисов по борьбе с терроризмом, торговой политике и иммиграционной сфере.
В частности, Сешнс выступает за ужесточение иммиграционной политики. Стоит также отметить, что его имя фигурировало в списке кандидатов на пост министра обороны.
Временная команда избранного президента США распространила заявление о том, что Дональд Трамп находится «под невероятным впечатлением» от работы Сешнса на посту федерального прокурора и генерального прокурора штата Алабама.
Напомним, в США генеральный прокурор одновременно является главой министерства юстиции, в структуру которого входит такая служба, как ФБР.