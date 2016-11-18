Тамбов, 18 ноября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В Тамбовской области на Токаревской птицефабрике выпустили первую тестовую партию готовой продукции, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Это новый этап в развитии проекта, направленного не только на производство мяса птицы, но и его переработку.

Tambov.gov.ru Токаревская птицефабрика

На предприятии установлены две высокотехнологичные линии убоя совокупной мощностью 18 тыс. голов в час. На комбинате планируется выпускать большой ассортимент охлажденной и замороженной продукции из мяса птицы, а также линейку халяльной продукции. Для хранения готовой продукции предусмотрены складские помещения, объем которых позволит разместить в них единовременно до 1,2 тыс. тонн охлажденной и 2 тыс. тонн замороженной продукции.

В структуру птицеводческого комплекса, помимо перерабатывающего комбината, входят комбикормовый завод, два элеватора, семь площадок выращивания бройлеров и один из самых крупных в стране инкубаторов, открытие которого состоялось в конце сентября. Выход на проектную мощность предприятия планируется в феврале 2017 года. Здесь будут производить 150 тыс. тонн мяса птицы в год.

«Токаревская птицефабрика — это уникальный объект с точки зрения социально-экономической эффективности, — считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. — Здесь замкнутый цикл производства: от инкубации до готовой для потребления продукции, включая собственную кормовую базу и элеватор для хранения зерна. Это высокорентабельное производство, от которого прибавка в бюджет составит не менее 200 млн рублей в год».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года на Токаревской птицефабрике открылся инкубатор. Предприятие рассчитано на производство 105 млн штук инкубационного яйца в год. Объем инвестиций составил 735 млн рублей. Численность персонала инкубатора — 87 человек. Средняя заработная плата — 25 тыс. рублей в месяц. Напомним, что по производству мяса птицы Тамбовская область входит в число лидеров в России. Доля Тамбовской области в общем объеме произведенного в стране мяса птицы составила в этом году 2,1%. Отрасль птицеводства в регионе демонстрирует рост и концентрируется в основном на мясном направлении. До конца года ожидается произвести 132,3 тыс. тонн мяса птицы. В результате реализации проектов по строительству Инжавинской птицефабрики, выхода на полную мощность «Тамбовской индейки» и Токаревской птицефабрики, производство мяса птицы в регионе составит 340 тыс. тонн в год.