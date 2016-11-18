Тбилиси, 18 ноября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Председателем нового парламента 9-го созыва стал исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. За его кандидатуру на первом заседании 18 ноября проголосовали 118 депутатов, 3 были против.

Parliament.ge Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе (слева)

До избрания председателем парламента Кобахидзе обратился к присутствующим с речью, в которой сформулировал основные принципы и задачи законодательного органа.

«На парламент как орган, определяющий основные направления внутренней и внешней политики страны, возложена важнейшая миссия обеспечения прогресса и дальнейшего развития Грузии. В течение следующих 4 лет парламент должен продолжить создание политических и правовых основ для быстрого экономического развития, обеспечить последовательное осуществление внешнеполитических задач. На выборах 2016 года народ еще раз выразил доверие прозападному внешнеполитическому курсу и стремлению Грузии к европейской и евроатлантической интеграции. Мы обязаны действенными и последовательными шагами воплотить этот выбор народа в жизнь», — заявил Кобахидзе.

Он подчеркнул важность углубления партнерства с ЕС, НАТО и США, другими западными стратегическими партнерами и в то же время отметил необходимость сотрудничества со странами региона для обеспечения безопасности и стабильности Грузии.

По заявлению Кобахидзе, парламент Грузии должен обеспечить защиту «красной черты» во внешней политике, в которой никаких компромиссов в вопросах деоккупации и восстановления территориальной целостности быть не должно.

Большое внимание в своем выступлении Ираклий Кобахидзе уделил необратимости процесса демократического развития страны. А в заключение пообещал, что в случае избрания его председателем парламента главной его задачей будет формирование в парламенте таких взаимоотношений, которые будут максимально способствовать консолидации политической системы и необратимости демократических процессов.

Новому председателю парламента Грузии 38 лет. В 2000 году он окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета, затем продолжил учебу в Дюссельдорфском университете, где получил степень магистра, а затем доктора права.

Его трудовая деятельность в основном связана с высшими учебными заведениями. С 2014 года Ираклий Кобахидзе является ассоциированным профессором Тбилисского государственного университета. С 2015 года — исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».