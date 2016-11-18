Ярославль, 18 ноября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Земельный участок площадью 638 тыс кв. метров стоимостью 161 млн 704 тыс рублей в Ярославской районе, арестован судебными приставами и будет продан с молотка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

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«Фирма-должник не смогла расплатиться по банковскому кредиту, а в качестве залога она предоставила большую территорию, разделенную на маленькие участки от 400 до 3000 кв. метров по строительство коттеджей. Теперь мы выставим эти земли на торги на сайте Росимущества», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Ярославского управления ФССП Екатерина Пиунова.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, арестованные участки расположены на землях бывшего племзавода имени Дзержинского, центральная усадьба которого находится в деревне Мокеевское Ярославского района. В 2011 году государственное предприятие было куплено на аукционе известным ярославским бизнесменом Михаилом Климовицким. После этого земли сельскохозяйственного назначения стали активно переводиться в земли поселений и продаваться под застройку. Один из участков земель бывшего племзавода, перешедший в собственность фирмы «Пионер-Курорт», и стал залогом по кредиту перед банком. Отметим, что племзавод им. Дзержинского со всеми его землями (площадью 8276 га), по данным газеты «Золотое кольцо» был продан на аукционе за значительно меньшую сумму — 121 млн рублей.