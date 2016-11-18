Калуга, 18 ноября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 18 ноября вручил директору кировского ООО «Реммонтаж» Радику Закирьянову диплом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за эффективную работу в области экологии и природопользования, а также высокую социальную ответственность бизнеса. В 2015 году это малое калужское предприятие — единственное в стране вступило в Глобальный договор ООН по устойчивому развитию.

Фото прес-службы правительства Калужской области На встрече с предпринимателями

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, церемония награждения передового предприятия состоялась сегодня, в рамках бизнес-завтрака в Калужской торгово-промышленной палате, где глава калужского региона встретился с представителями предпринимательского сообщества.

Гостями встречи также стали президент Торгово-промышленной палаты Липецкой области Анатолий Гольцов и руководители строительной и агропромышленной компаний липецкого региона, которые выразили интерес к сотрудничеству и обмену опытом с калужскими коллегами.

Калужский губернатор Анатолий Артамонов подтвердил готовность области к межрегиональной кооперации, подчеркнув, что «большие возможности для этого есть в промышленной сфере». Руководители калужских компаний рассказали о своих производственных планах развития. Они представили проекты, реализуемые в рамках программы импортозамещения при поддержке федерального Фонда развития промышленности.

В частности, в ООО «Ниармедик плюс» намерены на основе передовой лицензионной технологии организовать выпуск тест-систем для экспресс-диагностики по слюне наличия у водителей в крови наркотических веществ и алкоголя. Первым пилотным регионом для ее апробации предложена Калужская область. Обнинское ООО «Инновационные технологии металлообработки» запускает станкоинструментальное производство, одним из конкурентных преимущество которого станет обеспечение условий для работы с труднообрабатываемой сталью. АО «Калужский электромеханический завод» планирует первыми в России начать производство новых магнитоэлектрических двигателей для электроприводов, которые заменят асинхронные двигатели с частотным преобразователем и двигатели постоянного тока.

Положительно оценивая деятельность этих предприятий по развитию действующих и освоению новых производств, Анатолий Артамонов предложил им активнее использовать меры государственной поддержки бизнеса. Глава калужского региона поручил министерству экономического развития области укрепить сотрудничество с федеральным профильными ведомствами и институтами развития, а также содействовать продвижению инновационных проектов на региональном уровне.

Калужских бизнесменов губернатор Артамонов нацелил на существенное расширение деловых контактов. По его мнению, этому будут способствовать мероприятия предстоящего Калужского промышленно-инновационного форума, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря.