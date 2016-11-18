Севастополь, 18 ноября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Троицкой бухте Севастополя у причала катеров обнаружен взрывоопасный предмет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября сообщили в пресс-службе правительства города. В связи с работами по уничтожению снаряда временно изменено расписание катеров.

Светлана Иванова ИА REGNUM Причал в Троицкой бухте

«В связи с обнаружением взрывоопасного предмета и до момента его ликвидации отменён заход пассажирских катеров по маршруту «Графская пристань — Инкерман» в бухту Троицкая (причал № 65)», — сказано в сообщении.

Во время шторма в Севастополе 14 ноября из-за лопнувших тросов оторвался причал на Радиогорке — металлическая конструкция удержалась на страховочных цепях. Сообщение катеров с Радиогоркой было восстановлено на следующий день.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года в районе причала пассажирских катеров была обнаружена мина.

Читайте об этом: В Севастополе на несколько часов закрыли внутренний рейд из-за донной мины