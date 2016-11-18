Минск, 18 ноября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Толка от очередного переименования колхозов в Белоруссии не будет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Белоруссии, об этом сегодня, 18 ноября, заявил глава страны Александр Лукашенко, заслушивая доклад о реорганизации колхозов.

Фото: пресс-служба президента Белоруссии

В ходе совещания Лукашенко подверг критике деятельность правительства и напомнил, что указ №349 от 17 июля 2014 года предусматривает преобразование сельскохозяйственных предприятий до конца 2016 года в более прогрессивные и соответствующие законодательству организационно-правовые формы и поручил ещё раз вернуться к данному указу и доложить, почему его нормы были неоднозначно восприняты руководителями и членами сельскохозяйственных кооперативов.

«Если просто у кого-то чешутся руки обязательно и сельское хозяйство модернизировать и приспособить, как вы пишите, в прогрессивные формы превратить, то не мешайте работать крестьянам и не лезьте в их вопросы, — заявил Лукашенко в ходе обсуждения доклада. — Что значит «прогрессивные формы»? Нам что, важна форма? Кому-то не нравятся СПК, как мы их называем, или колхозы и совхозы, как мы их раньше называли? Сельскому хозяйству надо дать возможность работать».

«Сколько бы мы ни модернизировали хозяйства, сколько бы мы их ни называли по-новому, от этого ведь ничего не изменится, пока мы их не поддержим финансово, экономически, организационно. Пока мы их не заставим наконец работать. Толку не будет от того, что мы изменим название, — подчеркнул Лукашенко. — Поэтому доложите мне, что имелось в виду тогда, почему вдруг захотелось иметь какие-то организационно-правовые, прогрессивные формы и что тогда не соответствовало законодательству».

«Недавно побывали на одном предприятии, которое вот таким образом модернизировалось. И что там изменилось? Полный развал и разруха. Поделили акции, и все сидят — ждут, что будет дальше. Что сейчас, как в России, начнем торговать этими акциями? Будем ждать, что кто-то скупит, придет и поднимет сельское хозяйство в стране? Никогда этого не было и не будет», — заявил руководитель постсоветской республики.

Он констатировал «зуд такой в правительстве» и потребовал разъяснить ему суть предложений Совмина по модернизации сельхозорганизаций. «По итогам доклада Александр Лукашенко дал строгое поручение привести в цивилизованную юридическую форму взаимодействие государства с сельскохозяйственными предприятиями, выстроив четкий механизм и поставив всех в равные условия», — сказано в сообщении президентской пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 января 2014 года Александр Лукашенко заявил, что государственные инвестиции в сельское хозяйство Белоруссии составили $50 млрд. Эту же цифру он называл 22 октября 2013 года и 22 июня 2016 года, выступая на «Всебелорусском народном собрании».По данным Белстата, в январе-октябре 2016 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2015 года в сопоставимых ценах на 3,8%. В сельскохозорганизациях произведено продукции в сопоставимых ценах на 3,6% больше. Несмотря на такие достижения, ВВП Белоруссии упал.

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