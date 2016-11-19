Доха, 19 ноября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, в столице Катара Дохе глава Минэнерго России Александр Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Встреча состоялась в преддверии заседания ОПЕК, на котором должно быть оглашено окончательное решение картеля насчет соглашения о заморозке уровнял добычи нефти. В интервью с журналистами Новак оценил состоявшиеся переговоры как плодородные, пишут РИА «Новости».

Minenergo.gov.ru Встреча в Дохе

После переговоров с саудовским коллегой глава российского энергетического ведомства заявил, что встреча прошла плодотворна. Сторона обсуждали не только основные вопросы, касающиеся координации действий на рынке, но и конкретное сотрудничество в области энергетики, реализацию совместных проектов России и Саудовской Аравии, сообщил Новак.

Сегодня в Дохе также состоялась консультативная встреча представителей нефтедобывающих стран, на которой обсуждались вопросы стабилизации ситуации на рынке нефти. По словам Новака, эти переговоры оказались очень конструктивными, стороны сближают позиции и поэтому соглашение о заморозке «обретает реальный характер».

Напомним, что 28 сентября в Алжире прошла неформальная встреча членов Организации стран-экспортеров нефти, на которой было принято решение о заморозке добычи нефти на уровне в 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Однако тогда многие детали сделки оставались нерешенными, для проработки алжирских договоренностей была создана специальная комиссия. Финальная встреча состоится 30 ноября в Вене. За несколько дней до этого члены картеля также встретятся с другими мировыми нефтепроизводителями, не входящими в Организацию для консультаций, для проведения консультации. Как ранее писало ИА REGNUM, сейчас ОПЕК выходит на финальные стадии согласования сделки.

По мнению министра энергетики Саудовской Аравии, ОПЕК должен сократить нефтедобычу до 32,5 млн баррелей в сутки, то есть до минимального уровня, в соответствии с алжирскими договоренностями. Это будет способствовать восстановлению рынка, а также соответствует интересам производителей и потребителей нефти, передавало ИА REGNUM.