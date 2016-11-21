Чебоксары, 21 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. На алкогольным рынке Чувашии произошло перераспределение активов. Сменился собственник ликероводочного завода «Чебоксарский», который ранее являлся филиалом «Росспиртпрома». С трудом реанимированный в 2011 году завод, чем особенно гордился глава Чувашии Михаил Игнатьев, ушёл в руки депутата Госсовета и владельца пивоваренной компании Олега Мешкова. Сейчас ликероводочный завод прекратил работу из-за отсутствия лицензии на производство алкоголя и, по данным местных СМИ, начались сокращения персонала. О том, что происходит на алкогольном рынке Чувашии, на запрос ИА REGNUM ответил председатель чувашского правительства Иван Моторин.

Cap.ru Перед зданием ликероводочного завода «Чебоксарский»

ИА REGNUM: Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий рост акцизов на топливо, вино, табак и табачные изделия, налог на добычу полезных ископаемых, а также перераспределение налога на прибыль в пользу федерального центра. Как эти изменения могут отразиться на бюджете Чувашии? Сколько Чувашия теряет? Как эти выпадающие доходы будут компенсироваться?

Согласно документу, ставки акцизов на нефтепродукты в 2017 году планируется в сохранить на уровне 2016 года, за исключением дизельного топлива, ставки на который предлагается увеличить на 28,5%. Акциз на нефтепродукты является источником формирования Дорожного фонда Чувашской Республики — с учетом этого, региональный Дорожный фонд на 2017 год сформирован за счет собственных средств на уровне текущего года в сумме 3028,7 млн рублей.

Изменения, касающиеся вина, табачных изделий и полезных ископаемых, на доходную часть республиканского бюджета не повлияют, поскольку ни вина, ни табака республика не производит, недроресурсов, указанных в законопроекте, не добывает.

Корректировка существующего соотношения зачисления ставок налога на прибыль организаций между федеральным бюджетом и бюджетом субъекта Российской Федерации (для федерального бюджета ставка налога на прибыль организаций устанавливается в размере 3% (в настоящее время — 2%), для субъектов РФ — 17% (в настоящее время — 18%) повлечет выпадающие доходы бюджета республики по налогу на прибыль организаций порядка 390 млн рублей в год. Однако полученные таким образом дополнительные доходы федерального бюджета предполагается направить субъектам Российской Федерации на предоставление дополнительных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на предоставление грантов за достижение наивысших темпов роста экономического потенциала территорий.

ИА REGNUM: Какова динамика поступления акцизов от алкоголя и пива в Чувашии за последние три года? Какова динамика по объемам производства?

Поступление акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно в 2014 году составило 340,6 млн рублей, в 2015 году — 406,9 млн рублей (119,5% к уровню 2014 года), на 1 ноября 2016 года — 325,7 млн рублей (97% к аналогичному периоду 2015 года).

Поступление акцизов на пиво в 2014 году составило 1132,5 млн рублей, в 2015 году — 1167,6 млн рублей (103,1% к уровню 2014 года), на 1 ноября 2016 года — 1091,5 млн рублей (108,7% к аналогичному периоду 2015 года). На поступление акцизов в бюджет оказывают влияние как объемы производства алкогольной продукции, так и изменение их ставок.

В 2014—2015 годах в Чувашской Республике наблюдалось снижение производства алкогольной продукции. За 9 месяцев 2016 года производство алкогольной продукции увеличилось в 1,8 раза.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию устанавливаются законодательством Российской Федерации. Ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, начиная с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно, не изменилась, повышение предусмотрено с 1 января 2017 года на 4,6%.

Производство пива в 2014 году сократилось на 15,7%, в 2015 году — увеличилось на 1,4%, в январе-сентябре 2016 года сохранилось на уровне соответствующего периода прошлого года.

ИА REGNUM: Что в настоящее время представляет собой этот рынок? Что сейчас происходит на ЛВЗ «Чебоксарский», который региону удалось сохранить и возродить? Каков объем производства на ликероводочном заводе и налоговые отчисления (2014−2016 годы)?

До октября 2016 года производство алкогольной продукции, включая водку и ликероводочные изделия, в республике осуществлял филиал ОАО «Росспиртпром» — «Ликероводочный завод «Чебоксарский», но в связи со сменой собственника алкогольная продукция предприятием на данный момент не производится. Сегодня новый собственник «ликерки» готовит документы в Росалкогольрегулирование на получение лицензии на производство, хранение и поставки алкогольной продукции. Запуск производства ожидается в I полугодии 2017 года.

На пивном рынке Чувашии работают ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», на которую приходится значительный удельный вес производства пива, и ООО «ПК «Импульс» (Моргаушский район). Доля «Букета Чувашии» на российском пивном рынке составляет менее 1%.

ИА REGNUM: Как обстоит дело с другими предприятиями отрасли — бывшем Марпосадском спиртзаводе, а также Ядринском?

Новым собственником Марпосадского спиртового завода — ООО «Вител» — с начала 2015 года ведется розлив натуральных фруктовых уксусов и бальзамического уксуса, которые реализуются во всех регионах Российской Федерации и в Чувашской Республике в торговой сети группы Х5 (Пятерочка, Перекресток, Карусель).

ИА REGNUM: Как вы оцениваете ситуацию на пивном рынке и работу предприятий данного сектора? Как Чувашия восполнила потерю «Сан Инбев»? С этого года мы наблюдаем либерализацию пивного законодательства. В этой связи можно ли рассматривать перспективы возобновления производства на новочебоксарском заводе?

В текущем году в связи с введением обязательного подключения к системе ЕГАИС всех организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и пива, в части подтверждения факта закупки к 1 января 2016 года и факта реализации — к 1 июлю 2017 года предприятия по производству пива частично потеряли рынок сбыта.

Кроме того, достаточно долго ведутся разговоры по запрету разлива пива в ПЭТ-бутылки. В случае запрета производства пива в ПЭТ-упаковке емкостью более 0,5 л с содержанием этилового спирта более 4%, у бюджета Чувашской Республики будут значительные потери (по экспертным оценкам около 463 млн рублей ежегодно). Для сведения, в общем объеме производства ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии» доля производства пива в ПЭТ-бутылках составляет 40%.

Закрытие завода «Сан Инбев» потребители пива не ощутили, так как продукция этой компании, произведенная на других заводах, расположенных на территории Российской Федерации, представлена на полках торговых предприятий. В настоящее время производство на площадке «Сан Инбев» г. Новочебоксарск не осуществляется.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Чувашии у «Росспиртпрома», помимо ликероводочного завода «Чебоксарский», ранее было ещё два филиала — спиртовые завод «Ядринский» и «Марпосадский». В 2010 году «Росспиртпром» был преобразован из ФГУП в ОАО — вместе с этим появились проблемы на предприятиях, связанные в том числе с изменением законодательства об обязательности бардовой переработки. Вскоре у собственника сначала отпала необходимость в Марпосадском спиртзаводе, затем остановились заводы в Ядрине и Чебоксарах.

В 2011 году ликероводочный завод «Чебоксарский» возобновил работу. Было создано 137 рабочих мест. На церемонии торжественного открытия и запуска производственной линии гендиректор «Росспиртпрома» Владимир Иванов заявлял, что это событие стало возможным во многом благодаря усилиям правительства республики. Иван Моторин, на тот момент возглавлявший Минэкономразвития Чувашии в статусе вице-премьера, отметил, что республика «долго и упорно» шла к этому моменту. «Завод будет работать, стабильно развиваться, и мы будем гордиться своей продукцией», — заверил тогда Моторин.

В октябре 2016 года ликероводочный завод «Чебоксарский», отвоевав часть рынка и вернув потребителей, сменил собственника. Им стал самый богатый депутат Госсовета Чувашии (по итогам 2015 года), бывший вице-спикер Олег Мешков. По неофициальным данным, завод выкуплен не менее чем за 300 млн рублей. Напомним, в 2005 году, когда Мешков участвовал в выборах в собрание депутатов Чебоксар в качестве владельца и генерального директора пивоваренной компании «Букет Чувашии», он поразил своим доходом в 362 млн рублей. На встречах с кандидатом народ искренне интересовался, как можно зарабатывать «по миллиону в день» и «поместятся ли все деньги в кладовку». Заветный депутатский мандат Мешков получил только при главе Чувашии Михаиле Игнатьеве в 2011 году и стал вице-спикером. В этом году Мешков пытался принять участие в праймериз в Госдуму — но получил отказ из-за отсутствия справки о судимости. В 2016 году, в новом созыве Госсовета Чувашии, он работает рядовым депутатом.

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Напомним, что ликероводочный завод «Чебоксарский» основан в 1899 году. Основная номенклатура изделий — водка, настойки, бальзам, аперитив. Его продукция получила более 100 наград международных и российских выставок, конкурсов.

Что касается производства пива, то в 2013 году пивоваренная компания «САН ИнБев» закрыла своё производство в Новочебоксарске, ссылаясь на отсутствие республиканского субсидирования продукции, рост акцизов и ограничение продаж алкоголя. Закрытие завода привело к потере доходов бюджета Чувашии в общей сумме более 600 млн рублей в год. При этом в 2015 году республика просубсидировала ОАО «Росспиртпром», выделив предприятию из бюджета 67 млн рублей, — тогда в дело включились прокуратура и УФАС, настаивая на незаконности данного решения правительства.