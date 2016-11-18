Тирасполь, 18 ноября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Власти Молдавии, где 13 ноября президентом был избран «пророссийский» социалист Игорь Додон, продолжают давление на приднестровских чиновников, следующих транзитом через международный аэропорт Кишинева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, очередной «инцидент, связанный с дискриминационными действиями сотрудников пограничной полиции Республики Молдова в отношении представителя государственной власти Приднестровья» произошел 16 ноября.

Pernay Приднестровье и Молдавия

«Министр просвещения ПМР Татьяна Цивинская, направлявшаяся в служебную командировку в Республику Абхазия, не менее чем на час была задержана при прохождении паспортного контроля, а затем подвергнута процедуре тщательного досмотра по «второй линии», — отметили в ведомстве.

В приднестровском МИДе констатируют «значительно возросшее количество инцидентов, связанных с давлением на представителей органов власти ПМР в аэропорту Кишинева». «В Министерстве иностранных дел убеждены, что подобные провокационные действия против государственных служащих Приднестровья являются политически мотивированными и обусловлены служебными обязанностями данных лиц. Убеждены, что такого рода психологический прессинг в отношении членов правительства ПМР нацелен на дестабилизацию всей системы государственной власти и свидетельствует о продолжении Молдовой деструктивной практики одностороннего давления на Приднестровье».

В Министерстве иностранных дел ПМР также отмечают, что «провокационные действия в отношении министра просвещения ПМР были предприняты молдавской стороной на фоне ранее неоднократно декларируемого Кишиневом стремления разрешать в рамках диалога с Приднестровьем проблемы в области образования». «Рассчитываем, что подобные циничные акции молдавской стороны не останутся без внимания международных участников переговорного процесса», — добавили в ведомстве.

Напомним, что после того как Киев фактически закрыл приднестровско-украинскую границу для граждан РФ, единственным способом добраться до Приднестровья для российских граждан, включая руководство ПМР и многих приднестровских чиновников, остается кишиневский аэропорт.

При этом на протяжении последних двух лет молдавские власти регулярно задерживают и обыскивают представителей власти ПМР, следующих транзитом через кишиневский аэропорт. Молдавские власти также неоднократно отказывали во въезде и депортировали из страны российских граждан и других неугодных иностранцев, в том числе общественных и научных деятелей, журналистов, а также миротворцев и военнослужащих ОГРВ

Ранее, отметим, избранный президент Молдавии Игорь Додон пообещал «изменить политику государства» в отношении въезда в страну российских журналистов, которых молдавские пограничники также регулярно обыскивают в аэропорту Кишинева и как правило высылают из страны.

В отношении репрессивных мер в отношении приднестровских чиновников Додон не высказывался. В то же время он заявлял, что уже в начале 2017 года будет начат процесс политического урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, а решение может быть найдено в течение года-двух. Додон убежден, что конфликт будет урегулирован на основе проекта федерализации Молдавии, с Приднестровьем в качестве одного из субъектов федерации.