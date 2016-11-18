Ростов, Ярославская область, 18 ноября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В администрации Ростовского района Ярославской области работает полиция. Сотрудники УЭБиПК проводят проверку расходования денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

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«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции проводят проверочные мероприятия по факту необоснованного расходования денежных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным источника ИА REGNUM в администрации Ростовского района, поводом для визита правоохранителей стало обращение в полицию бывшего районного сити-менеджера Александра Швецова.

«Это происходит не впервые: Швецов уже не раз писал кляузы, и полиция вынуждена каждый раз проводить проверки. О выемке документов речи не идет. Мы предоставили все необходимые сведения, нужные документы. Нам опасаться нечего», — пояснил корреспонденту источник в районной администрации.

Контракт с главой администрации Ростовского района — эта должность является назначаемой — Александром Швецовым был расторгнут в июле 2016 года, уточнил собеседник агентства. Причиной стало длительное отсутствие Швецова на рабочем месте по состоянию здоровья. При этом соответствующее решение Ростовская районная дума приняла еще в конце декабря 2015 г. Швецов оспорил это решение в суде, но суд подтвердил законность его увольнения.