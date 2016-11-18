Калининград, 18 ноября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В правительстве Калининградской области прокомментировали редакции ИА REGNUM ситуацию с закрытием музея-мемориала «Командный пункт 43-й армии», с которого весной 1945 года корректировался штурм Кёнигсберга. Судя по официальному ответу за подписью и.о. министра культуры Калининградской области Светланы Загребиной, в легендарном здании «предполагается выделение помещения под экспозицию».

Worldwars-memory.ru Памятная стела с именами руководителей штурма Кёнигсберга

«В ближайшее время планируется передача здания в ведение администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» в качестве туристического и культурно-досугового объекта, — говорится в ответе на официальный запрос ИА REGNUM. — По мере передачи здания в ведение администрации будут проведены неотложные противоаварийные работы по сохранению памятника, определён новый пользователь здания, в котором предполагается выделение помещения под экспозицию, связанную с историческими событиями».

Фрагмент ответа на запрос ИА REGNUM

По данным министерства, стоимость ремонтно-восстановительных работ во всём здании и работ по созданию музейной экспозиции по данным за 2011 года составляла 95 млн рублей.

Стоп-кадр «Вести-Калининград» ...а так теперь

Говоря о причинах ликвидации музея-мемориала, и.о. министра уточнила, что в 2010 году музей и часть прилагающей территории, находившиеся в ведении Переславского сельского поселения, были переданы в оперативное управлении Калининградского областного историко-художественного музея. В том же 2010 году состоялся конкурс на разработку проектной документации на восстановительные работы музея.

«Победитель — ООО «Реставрационный центр ВООПИиК» (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. — ИА REGNUM ) — в дальнейшем не выполнил обязательств и, после обращения в Генеральную прокуратуру РФ и претензионной работы, договор с ним в 2015 году был расторгнут, — продолжили в министерстве культуры. — Проектная документация без разрешения государственной экспертизы была возвращена в Калининградский историко-художественный музей».

Фрагмент ответа на запрос ИА REGNUM

ИА REGNUM уточняет, что в марте-апреле 1945 года в немецком имении Фухсберг (ныне пос. Холмогоровка) размещался главный командный пункт 43-й армии, которой командовал Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Афанасий Белобородов. Командный и наблюдательный пункт находился в господском доме, стоящем на высоком холме, благодаря чему комсостав успешно корректировал штурм немецко-фашистской крепости.

Уже в 1950 году в здании был открыт филиал историко-художественного музея: экспозиционные залы и смотровая площадка на чердаке, где находился наблюдательный пункт командующего артиллерией 43-й армии генерал-майора Щеглова. На площадке перед входом в музей установлена памятная стела с именами руководителей штурма Кёнигсберга.