Санкт-Петербург, 18 ноября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга закрыл для СМИ заседание об избрании меры пресечения бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну, подозреваемому в хищении бюджетных средств на строительстве «Зенит-Арены». Такое решение суд принял сегодня, 18 ноября, после соответствующего ходатайства следствия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оганесяна доставили в суд на 3-ю Советскую улицу около 14:20. Бывшего чиновника, а ныне вице-президента банка «Российский капитал» поместили в клетку. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. Оганесян попросил возможности самостоятельно представлять свои интересы на этом процессе.

Напомним, 16 ноября Марата Оганесяна задержали в Москве по подозрению в причастности к хищению 50 млн рублей при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. Его место жительства обыскали с участием ФСБ. По данным следствия, 50 млн рублей пропали при заключении бывшим генеральным подрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с АО «ТДМ» договора по поставке видеотабло в 2014 году.

«Установлено, что бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика», — сообщили в СК РФ. Затем, отмечают следователи, благодаря Оганесяну в пользу «ТДМ» перечислили аванс на 50 млн 480 тыс. рублей, который был похищен через «фирмы-однодневки». СК утверждает, что чиновник заранее знал, что фирма не собирается использовать бюджетные средства по назначению. Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 года, но ушел в отставку в апреле 2015 года после появления в правительстве нового вице-губернатора Игоря Албина.

После задержания и этапирования в Петербург. 17 ноября Оганесяну стало плохо в СИЗО, и его пришлось госпитализировать. Спустя несколько часов бывшего вице-губернатора доставили обратно изолятор.