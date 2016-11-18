Москва, 18 ноября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Москве сносят южный корпус исторического дома по адресу Варварка, дом 14, строение 1 для строительства гостиницы. Сносные работы западного корпуса здания начались еще две недели назад, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. Градозащитник отметил, что работы по демонтажу постройки ускорены: на месте увеличилось количество строительной техники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос доходного дома на Варварке, 14

Рахматуллин напомнил, что общественники, депутаты Мосгордумы и Госдумы РФ вместе с москвичами два раза выходили на протестную акцию против сносных работ и строительства гостиницы (15 и 17 ноября). Однако остановить действия застройщика не удалось.

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Жители Москвы повторно выходят на протестную акцию против сноса на Варварке

«Попасть на стройку смогли только депутаты. Остальных не пустили. Главное, что им удалось выяснить, — это то, что проекта согласованного в полном объеме не существует. А сам снос осуществляется в порядке особой любезности к застройщику. О том что это так, можно судить по письму и визе ответа мэрии в указании содействия», — заявил Рахматуллин.

Он пояснил, что в адрес мэра Москвы Сергея Собянина отправлено письмо от инвестора-застройщика — председателя совета директоров ООО «Киевская площадь» Года Нисанова. В тексте письма от 7 сентября 2016 года сообщается (имеется в распоряжении ИА REGNUM ), что Нисанов просит «разрешить в ускоренном порядке демонтаж отдельных частей здания». Виза мэра Москвы гласит: «Прошу оказать содействие».

Рахматуллин считает, что в таком случае становится очевидным, что проект будет утверждаться уже после сноса всех строений дома. «Нас просто поставят перед фактом, что от двух домов останется по две стены, выходящие на Варварку и в Китайгородский проезд. После чего они уже смогут спокойно проектировать и строить гостиницу, — пояснил градозащитник. — Сейчас речь идет о переходе к стадии невозврата этих сносных работ. Потому что после того, как был снесен западный корпус, ограничивающий внутренний двор, открылись теперь прекрасные фасады южного и восточного. Застройщик, явно понимая что вся красота этой архитектуры теперь видна городу, ускорил работу».

Кроме того, координатор «Архнадзора» сообщил, что представители застройщика обещали депутатам выйти на переговоры. «По моим сведениям, встреча не состоялась», — уточнил он.

Ранее пресс-служба «Архнадзора» сообщила, что снос на Варварке, 14 в Москве производится в обход требований ЮНЕСКО. Уточняется, что летом 2015 года консультативная миссия Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS/ИКОМОС) ознакомилась с проектом масштабных строительных работ в буферной зоне Московского Кремля и оставила следующие рекомендации: «избегать физической подмены или радикальной архитектурной трансформации существующего комплекса (Варварка, 14), который является последним свидетельством подлинной исторической городской ткани, утраченной в этом районе».

В свою очередь, в «Архнадзоре» намерены продолжать протестные акции против сносных работ на Варварке и требовать прекращения сноса и возвращения застройщика в правовое поле.

«Отсутствие проекта означает и отсутствие мер по сохранению памятника археологии федерального значения «Культурный слой Китай-города XII — XVIII веков», в границах которого расположены сносимые строения. Такие меры обеспечиваются специальными разделами проектов и сопровождаются актами государственной историко-культурной экспертизы. Самовольное вторжение в культурный слой, ведущее к повреждению памятника археологии, является уголовным преступлением, караемым по статье 243 УК РФ», — заявили в пресс-службе.