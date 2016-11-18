Ульяновск, 18 ноября, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В Ульяновске суд изменил меру пресечения бывшему вице-спикеру областного Заксобрания Алсу Балакишиевой, подозреваемой в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Ульяновск-онлайн».

Ulyanovsk.er.ru Алсу Балакишиева

И без того достаточно мягкое наказание в виде домашнего ареста заменено на подписку о невыезде.

По словам адвоката подозреваемой Александра Паулова, смена меры пресечения обусловлена тем, что расследование дела завершено, соответствующие материалы ушли в прокуратуру, а дальше поступят в суд. Соответственно, Балакишиева уже не может оказать давление на свидетелей и иных лиц, связанных с делом, и держать ее под домашним арестом смысла нет.

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Одновременно с этим Паулов заявил, что собирается потребовать возбуждения уголовного дела о распространении видеоматериалов оперативной съемки, на которых запечатлена его подзащитная.

Днем ранее все ульяновские СМИ получили в свое распоряжение два из семи фрагментов оперативной съемки ФСБ с участием Балакишиевой.

По словам Паулова, видео «слили» в интернет только тогда, когда его передали на ознакомление адвокатам: «Мы, в свою очередь, дали подписку о неразглашении. И вдруг на следующий день кадры двух фрагментов каким-то образом оказались во всех изданиях Ульяновска… Всего этих фрагментов оперативной съемки ФСБ было 7 штук. Но достоянием общественности оказались только два эпизода. Я уверен, что это незаконное обнародование видеоматериалов».

Как сообщало ИА REGNUM, Балакишиева была задержана в мае 2016 года. По версии следствия, в 2015—2016 годах она регулярно получала от представителя одной из коммерческих организаций денежные средства за способствование победам этой строительной организации в конкурсах на заключение государственных контрактов. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

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Следствие полагает, что Балакишиева по безналичному расчету получила от руководства одной из строительных фирм 4,145 млн рублей. Последнюю часть в размере 500 тыс. рублей она получила наличными через посредника. Передача взятки проходила под контролем правоохранительных органов, и купюры были помечены.

Эти деньги позже были обнаружены следователями в ходе обысков по месту жительства подозреваемой, а также в кассах по продаже железнодорожных билетов и в кафе, где она рассчитывалась мечеными купюрами.

Незадолго до задержания Балакишиева принимала участие в праймериз «Единой России», показав очень хорошие результаты. В Ульяновской области ее считали человеком команды губернатора Сергея Морозова.

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После задержания Балакишиевой пресс-секретарь губернатора Антон Грищенко заявил, что Морозов, «конечно, следит за ситуацией, но это отнюдь не главное событие в жизни Ульяновской губернии».

При этом Грищенко добавил, что нельзя «заметать под ковёр» любые явления коррупции, даже если с ней связаны люди высокого статуса, заслуженные, известные: «Неприкасаемых нет. Наш регион — лидер многих рейтингов инвестиционной привлекательности. А в экспертной оценке инвестиционных рисков коррупционный фактор является одним из ключевых показателей. Чем меньше коррупция — тем больше инвесторов».

В свою очередь спикер регионального Заксобрания Анатолий Бакаев также предпочел на зацикливаться на задержании своего заместителя. Он назвал ситуацию с Балкишиевой крайне неприятной и добавил, что «надо двигаться дальше», так как жизнь ежедневно ставит новые вопросы, новые проблемы, и необходимо сосредоточиться на их решении.

Степень виновности Балакишиевой может определить только суд, заявил Бакаев, добавив, что регион, нацеленный на развитие, не может себе позволить лояльного отношения к любым коррупционным проявлениям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Заксобрания Ульяновской области Балакшиева получила скандальную известность не только в связи со взяткой, но и инцидентом в парламенте, случившемся за несколько месяцев до криминального события. Напомним, выступление ульяновского лидера КПРФ Алексея Куринного депутаты заглушили улюлюканьем, топотом, а затем советской песней «А Ленин такой молодой…», при этом вице-спикер, заседавшая в президиуме, от яростного смеха сползла под стол.