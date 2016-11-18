Москва, 18 ноября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В Москве продолжаются реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Е .А. Зарина — Н. С. Долгорукова — Н. В. Кузнецовой конца XVIII века-начала ХХ века» по адресу проспект Мира, дом 41, строение 1. Как сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия города Москвы, в 2016 году завершены ремонтные работы по части помещения здания. В настоящее время комнаты соответствуют интерьерам конца XIX века, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Городская усадьба Е. А. Зарина — Н. С. Долгорукова — Н. В. Кузнецовой» на проспекте Мира

Так, был произведен демонтаж всего конечного инженерного оборудования, расчистка поверхностей стен, лепного декора стен, деревянных панелей и портала камина, окрашивание поверхностей стен и лепнины и многое другое. «На всех этапах неукоснительно соблюдался принцип «тождественности» материалов и реставрационных систем», — пояснили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реставрация «Городской усадьбы Е. А. Зарина — Н. С. Долгорукова — Н. В. Кузнецовой» на проспекте Мира

Как заявила журналистам главный архитектор проекта по реставрации городской усадьбы Екатерина Конева, в процессе реставрации была обнаружена позолоченная лепнина. Согласно планам проекта, в 2017 году будет отреставрировано еще два помещения, которые относятся к концу XVIII века. «Это угловой кабинет и входная группа, где мы надеемся найти следы изразцовой печи, которая есть в архивных исследованиях», — уточнила Конева.

Напомним, объект культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Е. А. Зарина — Н. С. Долгорукова — Н. В. Кузнецовой, конец XVIII века — начало XX века» представляет собой жилой дом, 1793−1795 годов. Дополнительные строительные работы проводились в 1893 и в 1898 годах. Архитекторы Ф. О. Шехтель, И. С. Кузнецов, В .Г. Иванов, скульптор С. Т. Коненков».

Все реставрационные работы с привлечением частных средств арендатора ведутся с марта 2015 года.