Воронеж, 18 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Предложения по улучшению состояния окружающей среды снес председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов 17 ноября на заседании Совета законодателей ЦФО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Пресс-службы Воронежской областной думы Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Александр Беглов, участвовавший в заседании, отметил, что экология территорий, входящих в ЦФО, сегодня нуждается в оздоровлении.

Наиболее серьезной проблемой для регионов была названа утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО): по данным, приведенным Бегловым, более 80% полигонов ТБО исчерпали свой ресурс и подлежат закрытию.

«Это одна из тем, которые надо решать на региональном уровне, и я готов выйти с предложениями на федеральный центр. Думаю, что выработанные в результате нашего обсуждения идеи послужат дальнейшему развитию территорий», — подчеркнул полпред.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов напомнил, что Воронежская область одной из первых в Российской Федерации разработала необходимую правовую базу в сфере обращения с отходами.

«Речь идёт о создании территориальной схемы обращения с отходами, включающей в себя принцип отнесения нескольких муниципальных образований к одному отходоперабатывающему кластеру, — отметил спикер. — Внедрение электронной модели такой схемы и электронного кадастра позволят оперативно отслеживать движение потоков отходов от места их образования до перерабатывающих комплексов и полигонов ТКО. Всего на территории области предполагается создать восемь таких кластеров».

«Мы исходим из приоритета утилизации над захоронением отходов, развития инфраструктуры раздельного сбора и переработки отходов и уменьшение количества размещаемых отходов. Рассмотрев опыт Воронежской области, Минприроды России предложило использовать документы, разработанные нами, в качестве модельных для других регионов», — добавил Нетёсов.

По словам спикера, необходимо законодательно обеспечить деятельности органов местного самоуправления по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению твёрдых коммунальных отходов. На федеральном уровне следует установить форму участия в этой деятельности органов МСУ, а также унифицировать механизм правового регулирования вопросов утилизации медицинских и биологических отходов. В частности — устранить противоречие в законодательстве, регулирующем обращение с медицинскими и биологическими отходами. Соответствующее предложение Воронежской областной думы с обоснованием необходимости внесения изменений в федеральное законодательство передано в аппарат Совета законодателей при полномочном представителе президента РФ в ЦФО.

По итогам заседания были приняты рекомендации, в которые вошли предложения воронежских законодателей.

«В частности, в решении Совета отмечена необходимость усиления административной ответственности за неисполнение предписаний органов государственного экологического надзора, ускорение принятия нормативных правовых актов, устанавливающих требования к объектам размещения ТКО, правила обращения с ними и другие необходимые нормативные документы. Кроме этого, мы считаем, необходимо дополнить Лесной кодекс главой, регулирующей вопросы охраны и использования лесов, расположенных на землях сельхозназначения, и определить формы участия органов МСУ в организации деятельности по сбору, утилизации и захоронению ТКО», — сообщил Владимир Нетёсов.