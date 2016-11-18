Чебоксары, 18 ноября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Недостроенную пятизвёздочную гостиницу «Сувар», расположенную в центре Чебоксар, в очередной раз выставили на продажу. Банкиры, ставшие собственником долгостроя, предлагают выкупить проблемный объект за 150 млн рублей, при этом позиционируя его как «жилой имущественный комплекс». В правительстве Чувашии подтверждают факт поиска инвестора, но опровергают планы о строительстве на данной площадке многоэтажного дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zalog24.ru Объявление о продаже отеля-долгостроя «Сувар» в качестве жилого имущественного комплекса

В Чебоксарах реализуется ряд проектов в центре города — в частности, идет масштабная реконструкция Московского моста, начата реконструкция и благоустройство набережной, изменения ждут городской залив. Город меняется, но на протяжении последних лет неизменным остается разве что памятник чувашским долгостроям — бетонный остов отеля «Сувар». В этом году предыдущий собственник отеля (компания «Одис Отель») стал банкротом. Очередную волну поиска инвестора запустили банкиры, у которых объект находился в залоге. В ноябре на российском портале непрофильных активов и залогового имущества появилось объявление о продаже долгостроя «Сувар» за 150 млн рублей. При этом объект обозначен как «жилой имущественный комплекс», назначение — «многоквартирный жилой дом». Власти, в свою очередь, заявляют, что решения об изменении назначения объекта не принимались.

«В июне этого года решением Арбитражного суда Республики Марий Эл ООО «Одис Отель» признано несостоятельным и оформлено в собственность ПАО «МДМ Банк», которое и выставило недостроенную гостиницу на продажу. Обращения от банка в республиканские органы власти и в администрацию г. Чебоксары об изменении назначения объекта не поступали, решение о строительстве многоэтажного жилого дома не принималось. В настоящий момент ведутся поиски инвесторов», — сообщил премьер-министр Чувашии Иван Моторин на запрос ИА REGNUM.

Напомним, в прошлом году глава Минэкономразвития республики Владимир Аврелькин сообщил, что активы были переданы «МДМ Банку», затем «объект выкуплен более крупным «Бинбанком», который является залогодержателем данного актива». Параллельно шли переговоры о выкупе площадки с одним из местных предпринимателей. Тогда министр заявлял, что гостиничный профиль объекта сохранится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство отеля «Сувар» началось в 2006 году. Тогда он позиционировался как первый в России вне Москвы и Санкт-Петербурга отель категории пять звезд. Инвестором и заказчиком выступала компания «Волгастройгрупп» (входила в состав московской группы «Савва»): ныне — банкрот, руководство организации осуждено. Стоимость проекта оценивалась в $40 млн. Его планировалось построить в апреле 2009 года, однако строительство было «заморожено» менее чем через год после начала стройки. Недострой в самом центре чувашской столицы называли памятником группе компаний «Савва». В 2011 году объект выкупила марийская группа компаний «Одис», заявив, что он обошёлся в 300 млн рублей, ещё 700 млн рублей планировалось направить на завершение строительства. Строительство отеля так и не было возобновлено.