Компания Burger King предложила имя для сына Собчак — за деньги
Москва, 18 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Американская компания Burger King поздравила с рождением сына российскую телеведущую Ксению Собчак и предложила ей крупную сумму за то, чтобы мать назвала сына Кинго, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Предложено ежегодно перечислять 100 млн рублей до его совершеннолетия. «Кинго можно перевести, как «маленький король». Кинго Собчак или Кинго Виторган, по мнению «Бургер Кинг», звучит замечательно», — говорится в сообщении компании.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первенец в семье Собчак и актёра Максима Виторгана родился в элитной клинике «Лапино» (Московская область).
Напомним, Собчак известна как телеведущая, политический деятель и журналистка. Известна по шоу «Дом-2» на ТНТ и передачам на телеканале «Дождь». 12 июня 2012 года в её квартире найдены при обыске 1,4 млн евро наличными. Следователи инициировали налоговую проверку в отношении изъятых денег.