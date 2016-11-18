Москва, 18 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Американская компания Burger King поздравила с рождением сына российскую телеведущую Ксению Собчак и предложила ей крупную сумму за то, чтобы мать назвала сына Кинго, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Askideas.com Baby Burger . США

Предложено ежегодно перечислять 100 млн рублей до его совершеннолетия. «Кинго можно перевести, как «маленький король». Кинго Собчак или Кинго Виторган, по мнению «Бургер Кинг», звучит замечательно», — говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первенец в семье Собчак и актёра Максима Виторгана родился в элитной клинике «Лапино» (Московская область).

Напомним, Собчак известна как телеведущая, политический деятель и журналистка. Известна по шоу «Дом-2» на ТНТ и передачам на телеканале «Дождь». 12 июня 2012 года в её квартире найдены при обыске 1,4 млн евро наличными. Следователи инициировали налоговую проверку в отношении изъятых денег.