Москва, 18 ноября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Слова президента США Барака Обамы о возможном «подрыве отношений с союзниками и демократических ценностей в мире» свидетельствуют о том, что Дональд Трамп действительно намерен порвать с преемственностью политического курса, сосредоточившись в первую очередь на пересмотре взаимоотношений между США, Мексикой и Канадой и в частности — условий торгового соглашения NAFTA. Об этом 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя высказывание американского президента о грядущем «сдвиге мирового порядка» после избрания Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

«Конечно, это заявление беспрецедентное. Такого я по крайней мере в моей жизни не помню, чтобы уходящий президент США напоследок дискредитировал своего наследника — того, кто займёт после него Овальный кабинет», — заявил Кагарлицкий. «На мой взгляд, это очень обнадёживающий знак, свидетельствующий о том, что Трамп действительно готов порвать с истеблишментом, порвать с преемственностью», — продолжил политолог.

До сих пор существовала условно двухпартийная, а на самом деле единая линия в сфере внешней политики США, представленная фактически на уровне консенсуса, напомнил он.

«Некоторые нюансы, естественно, были — республиканцы имели свои приоритеты, а демократы свои. В частности, традиционно демократы устраивали бомбардировки и интервенции во имя утверждения демократии и прав человека, республиканцы — просто во имя безопасности США. В этом были принципиальная разница, во всём остальном они внешнюю политику сохраняли той же», — констатирует эксперт.

Однако тот факт, что Обама уже после встречи с Трампом высказывается крайне негативно о будущей администрации, указывает на то, что договориться о новом «консенсусе» пока не удалось, считает Кагарлицкий. «Судя по всему попытки «приручить» Трампа по крайней мере на данном этапе ожидаемых результатов не дали. Как минимум Трамп в первые полгода-год своей политики вообще не будет заниматься европейскими проблемами», — считает он.

«Он, может быть, будет заниматься NAFTA, изменять её правила, договорится с Канадой и Мексикой — я думаю, что горизонт внешней политики Трампа будет связан с двумя соседними странами, он будет с ними по-новому налаживать отношения, что, кстати говоря, очень выгодно будет обеим странам», — отметил политолог.

По его словам, Канада и Мексика были «заперты» под давлением в США в крайне невыгодном торговом соглашении в рамках NAFTA, которое было невыгодно, по существу, также и американским гражданам. «Они были выгодны транснациональным корпорациям, которые эксплуатировали рынок всех трёх стран, и с этим Трамп, конечно, не покончит, но будет как-то разбираться. Итогом будет некий компромисс, менее выгодный для транснационального капитала и более выгодный для местных производителей и внутреннего рынка», — предполагает Кагарлицкий.

«Таким образом, весь мир, кроме Канады, Мексики и, может быть Китая, для него (Дональда Трампа) не будет представлять никакой ценности и никакого интереса», — считает директор Института глобализации и социальных движений.

Если дальнейшая внешняя политика США действительно будет строиться на таких приоритетах, это означает катастрофу для тех политических сил, прежде всего европейских, которые сделали ставку на американский интернационализм как на опору своей собственной политики, указал Кагарлицкий.

«Не то, что он (Трамп) будет что-то радикально менять — он просто ничего не будет делать. Но если Америка ничего не будет делать, то целый ряд политических режимов в мире просто рухнет — они просто не удержатся на этом крючке, хотя специально их валить не будут», — заявил он.

Один из главных «претендентов на выход» — Пётр Порошенко и его команда, считает политолог. «Это достаточно очевидно. Но на самом деле это может иметь и достаточно драматичные последствия для некоторых, как ни парадоксально пророссийских режимов типа Казахстана или Узбекистана. В тех случаях, где существует американо-российский консенсус, и американская подпорка будет убрана, то Россия должна будет либо всё это держать одна, либо она последует примеру Америки», — добавил Кагарлицкий.

18 ноября после встречи с Ангелой Меркель в Берлине президент США Барак Обама заявил, что избрание Дональда Трампа может привести к подрыву отношений с союзниками и демократических ценностей в мире — по словам Обамы, Европу ждут времена «злее, жестче, сложнее».