Берн, 19 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Швейцария попробовала продать несколько своих АЭС, но не нашла покупателей. Швейцарский оператор ядерных реакторов Alpiq предложил безвозмездно или «на символической основе» французской энергетической компании EDF два свои реактора. Но французы отказались от этого предложения в силу собственных энергетических проблем. Об этом пишет немецкий портал Energy Transition со ссылкой на сообщения швейцарских СМИ.

Pixabay.com Атомная электростанция

По словам генерального директора Alpiq, французские коллеги не были заинтересованы в приобретении швейцарских ядерных реакторов даже на безвозмездной основе, потому что EDF «сейчас хватает своих проблем, касающихся атомной энергетики». Теперь Alpiq надеется отдать два этих реактора в счет государства. Как отмечет автор статьи Крэйг Моррис, вероятно, на такую меру швейцарский оператор АЭС пойдет, если в конце ноября на референдуме будет принято решение по поэтапному отказу от ядерной энергетики.

В рамках этого проекта планируется закрыть АЭС «Гёсген» к 2024 года, а АЭС «Лайбштадт» к 2029 году. Если граждане страны проголосуют за поэтапный отказ от ядерной энергетики, то Alpiq может попросить у властей денег в обмен на закрытие станций. Дело в том, что швейцарский оператор АЭС каждый год теряет около двух миллиардов франков.

Что касается энергетического положения Франции, то, отмечает Моррис, сегодня, как ни странно, этой стране грозит энергетический дефицит. Это, в свою очередь, должно привести к повышению спроса на электроэнергию из Швейцарии. Потому что во Франции часть реакторов после проверок могут снова не вернуться в строй.

«Как мне недавно объяснили, сейчас во Франции закрыты более трети реакторов. В начале ноября сообщалось, что пять из 20 реакторов (всего из 58) сегодня проходят проверки. Они могут не возобновить работу в этом месяце, как ожидалось ранее», — пишет автор.

В результате нехватка энергии коснулась и Великобритании. Так, 7 ноября оператор Национальной сети Соединенного Королевства предупредил о возможной нехватки электроэнергии. До этого британцы импортировали весомую часть мощностей из Нидерландов и Франции. Теперь цена на электроэнергию в Великобритании достигла максимума.

Стоимость электроэнергии поднялась и во Франции, этой зимой, как ожидается, она достигнет потолка. По словам руководителя EDF, есть опасность серьезной нехватки электроэнергии в этот зимний период. В таком случае Франция может выкупить часть мощностей у Великобритании, причем неважно, как дорого ей это обойдется.

Напомним, что, согласно данным МАГАТЭ за 2015 год, доля АЭС в энергетическом балансе Швейцарии составила 33,48%. Сегодня в стране работают четыре атомные станции: АЭС «Безнау» (2 энергоблока), АЭС «Гёсген», АЭС «Лайбштадт» и АЭС «Мюлеберг». 27 ноября в Швейцарии состоится референдум, на котором граждане должны решить вопрос об отказе к 2029 году от электроэнергии, получаемой от АЭС, что означает полный отказ от атомной энергии и остановке всех АЭС, расположенных на территории Конфедерации.

Инициаторы референдума — Партия Зеленых — заявляет, что атомная энергетика устарела, является опасной и недостаточно рентабельна. Однако с этой позицией не согласна часть общественности Швейцарии и Федеральное правительство. По мнению властей, отказ от АЭС сегодня — преждевременное, опасное решение. Правительство предлагает делать ставку на энергетическую стратегию 2050, так как развитие новых альтернативных источников энергии, таких как ветровые и солнечные установки, требует достаточно длительного периода, а существующие просто не могут в настоящее время удовлетворить потребности в энергии страны в столь короткий срок.

Что касается Франции, то, как заявляло руководство главной компании-оператора электросетей — Rseau de transport d'lectricit, сейчас в стране отключено 20 из 58 энергоблоков АЭС на проверки. В связи с этим с наступлением холодов Францию ждут трудности в выработке электроэнергии. Согласно подсчетам специалистов, этой зимой в среднем по техническим причинам будут работать только 9 энергоблоков АЭС. Во Франции около 70% потребляемой ею электроэнергии вырабатывается на атомных станциях, поэтому нехватка атомных мощностей может привести к энергетическому кризису с наступлением холодов. Так, RTE может быть вынужден принять чрезвычайные меры. Например, отключать до двух десятков крупных промышленных предприятий и снизить напряжение на ряде сетей. Более того, не исключают и кратковременное веерное отключение электричества.