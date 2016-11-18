Калуга, 18 ноября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Депутат калужского городского парламента руководитель аппарата Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Денис Курганов 18 ноября провел в Калуге прием граждан с целью оказания безвозмездной юридической помощи.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На приеме у юриста

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, ассоциация юристов России — это одна из немногих общественных организаций, которая непосредственно оказывает бесплатную юридическую помощь населению в Калужской области.

«Пока в нашем регионе не так много адвокатов, нотариусов, государственных и общественных деятелей, которые посвящают свое время реализации Федерального закона об оказании бесплатной юридической помощи населению, — отметил Курганов. — Ассоциация юристов России обратила пристальное внимание на данную проблему. Эта практика для Калужской области является пока новой, но мы будем ее всецело развивать, и надеюсь, что в ближайшее время сможем показать пример другим участникам этой программы, как можно оказать посильную юридическую помощь, не используя при этом значительных ресурсов».

За первые полтора часа работы юридической консультации на приеме побывало более десяти человек. Граждане обращались по вопросам, связанным со сферой ЖКХ, собственности на недвижимое имущество, по проблемам опекунства и получении детских пособий. Прием проходил совместно с представителями прокуратуры.

«Наша главная задача это оказать помощь людям, — подчеркнул Курганов, — если мы смогли уберечь человека от конфликтной ситуации, то значит, наша задача была успешно выполнена. Ведь зачастую нет необходимости обращаться в прокуратуру или суд, с человеком достаточно поговорить и разъяснить ему его права, доходчиво объяснить, что ему необходимо сделать до обращения в административные органы».

По словам депутата, населению разъясняют, куда лучше обратиться, как разрешить конфликт с организацией, с которой возникли проблемы. Профилактика, повышение юридической грамотности, юридическое просвещение также являются задачами таких встреч.

Добавим, что один раз в месяц ассоциация юристов России планирует проводить в Калуге приемы граждан по волнующим их правовым вопросам.