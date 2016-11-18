Великий Новгород, 18 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год свёрстан без дефицита и, по мнению мэра города Юрия Бобрышева, «это не бюджет, это — баланс», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как заявил сегодня, 18 ноября, Бобрышев на брифинге, в муниципалитете вынужденно пошли на формирование бездефицитного бюджета, так как «объём заимствований — на пределе».

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«Сколько есть денег — те и расписали. В этом бюджете нет ни копейки на развитие, ни копейки на ремонты школ, детских садов и так далее. Нет денег на исполнение судебных решений», — пояснил Бобрышев. По его словам, только на судебные решения нужно 800 млн рублей, но эти средства в проекте бюджета города не заложены, их неоткуда взять.

Только на обслуживание муниципального долга, по словам Бобрышева, уходит порядка 200 млн рублей. Этот долг, как отметил градоначальник, тянется ещё с 2001 года, когда городом был взят кредит в валюте на закупку турецких автобусов «Мерседес» и строительство микрорайона «Белый город».

Юрий Бобрышев отметил, что когда начинал работать мэром Великого Новгорода (исполнять обязанности градоначальника он начал с декабря 2007 года, в марте 2008 года был избран на первый срок — ИА REGNUM ), бюджету города перечислялось 30% от собранного в городе налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь, вот уже несколько лет, этот норматив составляет 15%, ниже сделать не позволяет бюджетное законодательство. При этом увеличение норматива отчисления НДФЛ даже на 5% дало бы городу порядка 300 млн рублей. Но взаимопонимания с региональными властями в этом вопросе достичь не удаётся.

По словам Бобрышева, на имя губернатора Новгородской области Сергея Митина им в течение года было написано более десятка писем о необходимости дополнительного финансирования города. «Необходимо хотя бы 400 млн рублей», — сказал мэр. Но в правительстве региона существует точка зрения, что город финансируется достаточно, но недостаточно хорошо развивается.

Так, 16 ноября губернатор провёл совещание по социально-экономической ситуации, которая сложилась в Великом Новгороде, на котором было заявлено что в городе снижается численность работников, сократилось число индивидуальных предпринимателей, доля Великого Новгорода в общем объеме инвестиций по области в 2015 году составила всего 35,8%, а вклад в валовой региональный продукт (ВРП) снизился с 65,4% в 2013 году до 62,8% в 2015-м. «Нам говорят, что доля Великого Новгорода в экономике области за три года уменьшилась на 2,6%. Но ведь можно посмотреть и иначе: доля всей области в ВРП за эти три года выросла всего на 2,6%,» — не согласен с претензиями региональных властей мэр.

Юрий Бобрышев отметил, что в настоящее время переговоры с правительством области по бюджету города продолжаются. «Думаю, мы найдём компромисс», — сказал он.

Что касается бюджета 2016 года, по словам мэра, дефицит составит около 200 млн рублей. Согласно проекту бюджета города на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, объём бюджета Великого Новгорода на будущий год составит 4,5 млрд рублей. На все три года бюджет сформирован без дефицита.

В нынешнем году, по данным на 7 ноября, доходы бюджета города составили 5,7 млрд рублей, расходы — 5,9 млрд рублей, дефицит — 227,8 млн рублей.