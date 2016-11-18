Дело ректора Сыктывкарского государственного университета передано в суд
Сыктывкар, 18 ноября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Марины Истиховской, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следкома.
По данным следствия, в 2014—2015 годах обвиняемая в целях организации общественного питания обучающихся и работников образовательного учреждения передала помещения университета, находящиеся в федеральной собственности и закрепленные за учреждением на праве оперативного управления, общей площадью 3264,9 кв.м. в пользование ООО «Торговое предприятие «Бумажник». Часть помещений использовалось ООО по договору оказания услуг, другая часть — без оформления договорных отношений. Кроме того, обвиняемая предоставила в пользование обществу с ограниченной ответственностью помещения, находящиеся в республиканской и муниципальной собственности.
В указанных помещениях ООО «Торговое предприятие «Бумажник» осуществляло административно-хозяйственные функции и оказывало услуги по питанию студентам, работникам университета и сторонним лицам,
Вышеуказанные решения обвиняемой были приняты в нарушение установленного законом порядка распоряжения имуществом, иного законодательства и причинили ущерб (согласно заключению экспертизы): университету на сумму более 30 миллионов рублей, Республике Коми и городскому округу «Сыктывкар» — на общую сумму более 18,5 тысяч рублей.
В 2015 году по указанию обвиняемой с нарушением установленных требований гражданину Б., который временно находился в городе и оказывал Истиховской помощь в проведении ее избирательной компании, не связанной с целями деятельности университета, для проживания были предоставлены жилые помещения, включенные в специализированный жилищный фонд ВУЗа. Ущерб от неправомерного использования имущества и невнесения оплаты за пользование квартирами составил 113 тысяч рублей.
В ходе предварительного расследования Истиховская не признала вину по предъявленному обвинению.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.