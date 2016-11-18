Сыктывкар, 18 ноября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Марины Истиховской, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следкома.

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По данным следствия, в 2014—2015 годах обвиняемая в целях организации общественного питания обучающихся и работников образовательного учреждения передала помещения университета, находящиеся в федеральной собственности и закрепленные за учреждением на праве оперативного управления, общей площадью 3264,9 кв.м. в пользование ООО «Торговое предприятие «Бумажник». Часть помещений использовалось ООО по договору оказания услуг, другая часть — без оформления договорных отношений. Кроме того, обвиняемая предоставила в пользование обществу с ограниченной ответственностью помещения, находящиеся в республиканской и муниципальной собственности.

В указанных помещениях ООО «Торговое предприятие «Бумажник» осуществляло административно-хозяйственные функции и оказывало услуги по питанию студентам, работникам университета и сторонним лицам, т. е. использовало помещения для коммерческой деятельности без внесения арендной платы. При этом оплата коммунальных услуг за помещения, занимаемые без оформления договорных отношений, производилась за счет образовательного учреждения.

Вышеуказанные решения обвиняемой были приняты в нарушение установленного законом порядка распоряжения имуществом, иного законодательства и причинили ущерб (согласно заключению экспертизы): университету на сумму более 30 миллионов рублей, Республике Коми и городскому округу «Сыктывкар» — на общую сумму более 18,5 тысяч рублей.

В 2015 году по указанию обвиняемой с нарушением установленных требований гражданину Б., который временно находился в городе и оказывал Истиховской помощь в проведении ее избирательной компании, не связанной с целями деятельности университета, для проживания были предоставлены жилые помещения, включенные в специализированный жилищный фонд ВУЗа. Ущерб от неправомерного использования имущества и невнесения оплаты за пользование квартирами составил 113 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования Истиховская не признала вину по предъявленному обвинению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.