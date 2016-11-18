Четыре соцобъекта Минвод остались без воды из-за аварии
Ставрополь, 18 ноября, 2016, 13:28 — ИА Регнум.
Четыре социальных объекта и две котельные минераловодского городского округа Ставропольского края остались без воды из-за порыва водовода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
Авария произошла сегодня, 18 ноября, в 08:19 на улице Чапаева городского округа Минеральные Воды. На место выехала бригада «Ставропольский водоканал» в составе четырех человек и трех единиц техники.
Не смотря на то, что под отключение попало четвре социально-значимых объекта и две котельных, теплоснабжение населения не прерывалось.
Организован подвоз воды населению на водовозах. Он будет проводиться по требованию.
К 14:00 18 ноября водоснабжение в этом районе планируется уже восстановить. Сейчас полным ходом идут ремонтные работы, уточнили в МЧС.
Напомним, последняя крупная авария водовода произошла в Ставропольском крае 25 июня 2016 года. В Кочубеевском районе края водопроводная труба рухнула прямо в реку Кубань. Около двух месяцев более 13 тыс. жителей девяти поселений трех муниципальных образований Ставрополья жили без воды.
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Вместо старой ветки была проведена новая постоянная водопроводная ветка под руслом реки Кубань между станицей Барсуковской и селом Балахоновским.
Тогда было решено проверить по краю другие подобные аварийные объекты с тем, чтобы заменить их на более надежные, не дожидаясь новых аварий.
Вместе с тем, жители сел Кочубеевского района сообщают о том, что после проведенных работ, в реке так и оставлена не убранной рухнувшая 300-метровая водопроводная труба. Люди опасаются, что ее может унести течением ниже по реке, и она может создать новые аварийные ситуации.