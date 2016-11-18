Москва, 18 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по поиску решения проблемы Нагорного Карабаха обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эйро.

Mid.ru Сергей Лавров и Жан-Марк Эйро

Обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора 17 ноября, инициированного французской стороной. По сообщению пресс-службы МИД России, стороны также детально обсудили сирийский кризис, первоочередные задачи «нормандской четверки» в контексте выполнения Минских соглашений по преодолению внутриукраинского кризиса, сделав акцент на необходимости выполнения их политической части. Затрагивались вопросы содействия ближневосточному урегулированию.

«Главы внешнеполитических ведомств России и Франции сверили часы по текущей повестке двусторонних российско-французских отношений», — говорится в сообщении.

Глава МИД Франции также пообщался со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым, который принял предложение Франции по проведению встречи на уровне министров иностранных дел в формате «3+2» в рамках СМИД ОБСЕ восьмого декабря в Гамбурге.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД страны, во время обсуждения нагорно-карабахского урегулирования министры отметили важность продолжения переговорного процесса для скорейшего достижения политического урегулирования конфликта.

Находящийся с визитом в Париже Мамедъяров также встретился с новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти.

Что касается США — третьего сопредседателя в Минской группе ОБСЕ, то страна сейчас несколько пассивна в деле урегулирования карабахского конфликта. По всей вероятности, это связано с президентскими выборами и приходу к власти республиканцев.

Хотя заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк, которая находилась в Ереване в рамках регионального визита, заявила, что официальный Вашингтон и после избрания Дональда Трампа на пост президента США продолжит усилия по содействию урегулированию карабахского конфликта.

Тем не менее, представитель Госдепартамента США подчеркнула, что они в настоящее время находятся в переходном периоде и детали политики новой президентской администрации станут известны позже. «Нам нужно время, чтобы подготовиться к этим вопросам. Когда новый президент и новая администрация примутся за работу, мы будем готовы говорить об этом более подробно. Но могу сказать, что я работала как с республиканскими, так и с демократическими администрациям, и содействие, направленное на урегулирование карабахского конфликта, в рамках Минской группы ОБСЕ было одинаковым».