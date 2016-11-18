Москва, 18 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Ввоз шпрот с отдельных предприятий Латвии и Эстонии в Российскую Федерацию (РФ) может начаться уже в начале 2017 года. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Мы рассматриваем возможность разрешить поставки шпрот с некоторых предприятий Латвии и Эстонии с начала 2017 г, — говорится в сообщении. — Запрет был введен в связи с тем, что компании применяли жидкий дым и обычный дым для копчения рыб, а их продукция содержала бензапирен».

В пресс-службе российского ведомства добавили, что некоторые предприятия Латвии и Эстонии существенно улучшили свою технологию и установили датчики, контролирующие сжигание щепы для копчения.

«С тех предприятий, которые выполняют требования российского законодательства, Россельхознадзор в 2017 г. может разрешить ввоз шпрот», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 г. Россельхознадзор запретил импорт рыбной продукции из всех предприятий Латвии и Эстонии в связи с применением запрещенных и вредных веществ, слабым контролем за безопасностью и прослеживаемостью продукции.

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