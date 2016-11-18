Калининград, 18 ноября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Калининграде к 3,5 годам лишения свободы осужден бывший генеральный директор ОАО «Янтарный ювелирпром» Степан Николаев. Как сообщили сегодня, 18 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, руководитель «дочки» Калининградского янтарного комбината признан виновным в хищении около 5 тонн янтаря-сырца.

Стоп-кадр видеозаписи УМВД Исчезнувший бесследно янтарь

Николаев был взят под стражу в августе 2015 года, однако после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве был помещён под домашний арест.

Краже Николаевым крупной партии янтаря предшествовало изъятие этого камня сотрудниками полиции у бизнесмена Виктора Богдана, который в последствие сбежал из России в Польшу.

Янтарь общим весом 4838 кг и стоимостью не менее 2,3 млрд. рублей был упакован в мешки, опечатан бирками с оттиском печати УМВД и помещён на склад ОАО «Янтарный ювелирпром» под ответственное хранение.

Однако, по данным следствия, Николаев дал указание своим подчинённым заменить крупный янтарь камнем мелких фракций, менее ценным по своим характеристикам. В итоге на мешки с мелким янтарём были переклеены аналогичные бирки с оттисками печати УМВД.

О судьбе похищенного янтаря региональные управления СКР и ФСБ не сообщают. Вместе с тем, следователь по особо важным делам СК по Калининградской области Кирилл Парфёнов в интервью порталу «Новый Калининград» высказал предположение, что 5 тонн янтаря «могли быть вывезены куда угодно: в ближнее зарубежье, Москву, Омск и даже Китай».