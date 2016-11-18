Санкт-Петербург, 18 ноября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге собственников зданий, которые не убрали наледь с крыш, ждут штрафы от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 ноября, в Государственной административно-технической инспекции.

Hans Сосульки

В ведомстве подчеркивают, что инспекторы «лично прорабатывают каждый адрес», где замечены сосульки или снежные массы на крышах, и «направляют все силы» на то, чтобы принудить владельцев зданий принять меры. На данный момент ГАТИ зафиксировала 443 нарушения в Петербурге, 402 из которых уже устранены. Злостных нарушителей, проигнорировавших требование инспекции, будут штрафовать, привлекая к административной ответственности.

Напомним, уже несколько человек обратились за медицинской помощью после падения на них сосулек и снежных шапок. Двое из них — маленькие дети. Накануне, 17 ноября, мужчине разбило голову сосулькой у дома №205 по Московскому проспекту. Около 8:45 того же дня снежная шапка упала на коляску с трехлетним ребенком с крыши жилого дома №6 по Волховскому переулку на Васильевском острове. Девочка попала в больницу. 16 ноября примерно в 16:40 наледь упала на годовалую девочку, которую госпитализировали вместе с матерью. На Гончарной улице 16 ноября от падения снежной массы пострадали две женщины. 15 ноября спрессованный снег упал на сотрудницу банка на улице Академика Лебедева, когда та выходила из офиса. После медицинского осмотра она отказалась от госпитализации.