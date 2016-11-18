Калуга, 18 ноября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Более 500 человек, представляющих певческие коллективы республики Карелии, Белгородской, Вологодской, Московской областей, а также Челябинска, Кирова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Рязани и Москвы собрались в Калуге на XI Всероссийский конкурс «Поющее мужское братство» имени народного артиста Российской Федерации Л.К.Сивухина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Smilekaluga.ru Поющее мужское братство

По информации организаторов конкурса, перед калужскими зрителями выступают академические мужские хоры, юношеские хоры, хоры мальчиков и вокальных ансамблей. Калужане представили на конкурс хоры мальчиков детских школ искусств №1 и №2 областного центра, сводный хор Калужской митрополии, вокальный ансамбль «Благоразумный разбойник» и мужской хор Калужской областной филармонии, стоявший у истоков «Поющего мужского братства», отмечающий в этом году своё 50-летие.

Накануне, вечером 17 ноября в концертном зале областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева с большим успехом прошел вечер «Музыка кино», на котором участники конкурса исполнили популярные произведения из отечественных кинофильмов.

Конкурсные прослушивания хоровых коллективов начались с утра 18 ноября в концертном зале областной филармонии, а вечером состоится гала-концерт и церемония награждения лучших коллективов.

В рамках конкурса 19 ноября в концертном зале областной филармонии состоится мастер-класс для дирижеров, руководителей и педагогов певческих коллективов, который проведет педагог кафедры хорового дирижирования Академии хорового искусства имени В.С. Попова профессор Денис Храмов.

Организаторами Всероссийского конкурса хоров «Поющее мужское братство» выступили Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества, Министерство культуры и туризма Калужской области и Калужский областной центр народного творчества.

Напомним, конкурс «Поющее мужское братство» впервые был проведен в 1989 году в Магнитогорске, по инициативе известного дирижера и композитора народного артиста России Льва Сивухина. Мужской певческий форум хоров также проходил в Горьком и Санкт-Петербурге. Калуга принимает лучшие мужские хоры России уже в восьмой раз.