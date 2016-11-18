Волгоград, 18 ноября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Попытка покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова все же имела место. Факт намерений пока неустановленных злоумышленников поджечь дом, который глава региона снимает вместе с семьей в элитном коттеджном поселке Латошинка, подтвердил сам руководитель области, пишет газета «КоммерсантЪ — Нижняя Волга» 18 ноября. Между тем, правоохранительные органы ситуацию до сих пор не комментируют.

Volganet.ru Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Со слов главы региона, на момент преступления — около двух часов ночи 16 ноября — Андрей Бочаров находился в особняке.

Губернатор отметил важность того, чтобы расследование было объективным, были установлены все участники преступления — и заказчики, и исполнители, и они понесли заслуженное наказание. Инцидент, по словам Андрея Бочарова, на его график работы не повлиял. Также не намерен менять глава региона и курс на декриминализацию власти и гоструктур, взятый сразу же после назначения на должность руководителя Волгоградской области в 2014 году. Он отметил, что случившееся «имело четкую задачу», которой преступники «не добились и не добьются».

По мнению экспертов, покушение на главу региона связано именно с его профессиональной деятельностью.

Как сообщило ИА REGNUM, покушение на губернатора Волгоградской области было совершено в ночь на 16 ноября. Неизвестные пытались поджечь дом, где он проживает. В настоящее время дознаватели устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено

Сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушению на убийство»), ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и п. «б» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга»). Однако региональное СКР официально об этом пока не заявило.