Вашингтон, 18 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Американский коллектив Metallica является наиболее востребованной в мире группой в жанре метал. Об этом заявил сервис Spotify, обеспечивающий возможность легального прослушивания музыки в Сети, сообщает NME.

Kreepin Deth Metallica

Каждый месяц композиции коллектива слушают 7 млн человек, а у 15 млн пользователей песни Metallica включены в плейлисты. Самая популярная песня группы, Enter Sandman, прослушана 108 млн раз. Кроме того, в Spotify подсчитали общую продолжительность треков «Металлики», воспроизведенных сервисом — она достигла 11 892 лет.

Коллектив Metallica появился в 1981 году. Он входит в так называемую большую четверку трэш-метала наряду с Slayer, Megadeth и Anthrax, однако является самым популярным из них. 18 ноября 2016 года вышел новый альбом группы под названием Hardwired… To Self-Destruct. Это десятая по счету пластинка и первая с 2008 года.