Астана, 18 ноября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. В Казахстане ухудшается экологическая ситуация. По данным председателя Сената (верхняя палата) парламента республики Касым-Жомарта Токаева, за последние десятилетия лесной фонд Казахстана сократился на 10 процентов, алтайские леса — на 13 процентов, яблоневые сады в предгорьях Заилийского Алатау — на 25 процентов. Кроме того, по словам спикера Сената, в стране наблюдается нарушение водного баланса, загрязнение рек, что привело к ухудшению экологической ситуации на реках Сырдарья, Иртыш и Или. Такое заявление Токаев сделал сегодня, 18 ноября, на парламентских слушаниях на тему «Актуальные вопросы законодательного обеспечения сохранения биологического разнообразия».

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«По прогнозным оценкам, недостаточность принимаемых мер в сфере сохранения биоразнообразия Казахстана грозит полным видом исчезновения некоторых видов животных и растений. Официально под угрозой исчезновения находятся 126 видов позвоночных животных, 96 видов беспозвоночных и 387 видов растений. Наши животные представляют интерес с точки зрения восточной медицины. В Африке, к примеру, по данным ООН, убивается около 40 000 слонов, вдвое меньше истреблению подвергаются носороги, и все они большой интерес представляют для медицины. Но наше биоразнообразие мы не должны отдавать на откуп тем, кто торгует животными, и тем, кто пытается заказывать и заказывает их из-за рубежа. Мы должны очень бережно относиться к животному миру, биоразнообразию в целом. Нужны, прежде всего, оправданные с экономической и социальной точек зрения меры, стимулирующие сохранение и устойчивое использование компонентов биологического разнообразия», — отметил Токаев.

Он также сообщил, что в 2016 году Казахстан занял 69 место из 180 стран в рейтинге по индексу экологической эффективности.

«Без надлежащего состояния экологии мы вряд ли можем претендовать на получение каких-то высоких мировых рейтингов с точки зрения реализации целей стратегического развития. Нашей стране требуются новое видение вопросов сохранения биологического разнообразия. Важно повышение уровня осведомленности общественности в вопросах сохранения биоразнообразия, информирования проблем, связанных с деградацией экосистем, а также привлечение молодого поколения к изучению проблем устойчивого развития, повышения качества экологического образования», — заключил Токаев.

Отметим, по официальным данным, растительный мир Казахстана насчитывает около 6 тысяч видов, не считая более 500 видов интродуцированных, культивируемых, и случайно завезенных видов растений. При этом леса составляют менее 3% площади республики. Основные лесные массивы сосредоточены в высокогорьях на Алтае, в Джунгарском Алатау и восточной части Тянь-Шаня.

Что касается фауны, то в республике представлены 172 вида млекопитающих, 490 видов птиц. Более 50 видов пресмыкающихся, 12 земноводных, свыше 100 видов рыб и более 40 тысяч видов беспозвоночных.

В Республике Казахстан насчитывается 25 особо охраняемых природных территорий, из них 10 заповедников и 11 национальных парков. Эти природоохранные учреждения находятся в собственности государства.