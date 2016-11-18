Анкара, 18 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Российская Федерация (РФ) и Турция ведут переговоры о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) большой и средней дальности С-400. Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

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«Насчет системы ПРО работа продолжается, — говорит турецкий министр. — Мы ведем переговоры по С-400 не только с РФ, но и с другими странами, у которых есть аналогичные системы».

При этом Ышык добавил, что позиция России по данному вопросу положительная.

«Надеемся, что страны-члены НАТО серьезно к этому отнесутся, и наша система будет совместима с требованиями альянса, — говорит министр обороны Турции. — Но мы ни в коем случае не отвергаем предложение России и активно прорабатываем его».

Зенитная ракетная система С-400, которая предназначена для защиты в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия от ударов авиации и различных ракет, разработана концерном «Алмаз-Антей».

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