Москва, 18 ноября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, но не 8 декабря, как сообщили ранее российские СМИ. Об этом 18 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Опять ошиблись», — сказал Песков, комментируя информацию о дате оглашения послания.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин до конца 2016 года выступит с посланием Федеральному собранию.

«[Послание Федеральному собранию] планируется», — сказал журналистам Дмитрий Песков.