Ставрополь, 18 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум.



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В республике Калмыкия временно перекрыта трасса дорога «Элиста — Арзгир — Минеральные Воды», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС по Ставропольскому краю.

Причина временного ограничения движения транспорта по трассе — погодные условия.

Дорогу закрыли сегодня в 10:45. При этом, трасса перекрыта со стороны Калмыкии. Со стороны Ставропольского края проезд обеспечен.

От границы Калмыкии экипажами ГИБДД автотранспорт направляется на автодорогу А154 «Ставрополь — Элиста — Астрахань».

Пока неизвестно, когда движение транспорта будет возобновлено.

Отметим, что об изменении погодных условий экстренные службы предупреждали с начала недели. Два дня назад ГИБДД и МЧС сообщили о предстоящих снегопадах и минусовых температурах.

Накануне снегопад в Ставрополе периодически приводил к пробкам в некоторых частях города. Коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы, отчитались ИА REGNUM в администрации города.

По данным Гидрометцентра, сегодня ночью в восточной части края сильный снег. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления. Завтра, 19 ноября ожидаются порывы юго-восточного ветра до 12−17 м/с. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица, сообщили в МЧС.