Екатеринбург, 18 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Темпы роста экономики России не позволяют стране сократить отставание от развитых стран. Об этом на конференции в Екатеринбурге заявил заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Arka.am Нефть

По его словам, сейчас встаёт вопрос, будет ли экономика расти дальше и за счёт чего. Он уверен: у цен на нефть есть существенный потенциал для роста. Это позитивная динамика сейчас и даёт небольшую возможность для роста.

Андрей Клепач считает, что в течение ближайших четырёх лет можно ускорить темпы экономического развития. Это реально сделать за счёт мобилизации финансовых ресурсов, также необходимы государственные инвестиции в регионы. При этом роль импортозамещения будет несущественна.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, увеличить ВВП и изменить его структуру позволит повышенная индексация заработных плат и пенсий. «Важна и ставка на высокие технологии и рост затрат на науку, которые сейчас оказывают незначительный эффект», — считает Андрей Клепач.

Отметим, международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» проводится в Екатеринбурге уже в одиннадцатый раз. Её организовали УрФУ, аналитический центр «Эксперт» и журнал «Эксперт — Урал».

Добавим, ранее эксперты не исключали, что нефть может упасть до 15−20 долларов за баррель.