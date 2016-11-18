Улан-Удэ, 18 ноября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Начальник департамента по связям с общественностью «МРСК Сибири» Эдуард Уашев заявил, что Бурятии не нужно ориентироваться на низкие энерготарифы Иркутской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Это аномалия в энергетической системе. В регионе отдельная замкнутая система еще с 90-х годов. Область не входила в состав РАО ЕЭС, там нет федеральной сетевой компании, на сбыт минимальные издержки. Также Иркутская область получает перекрестное субсидирование, многочисленные промышленные предприятия поддерживают низкий тариф для населения», — цитирует представителя «МРСК Сибири» «Восток-Телеинформ».

По мнению Уашева, республике лучше смотреть на Забайкальский край, где тариф выше: «Рядом с ним Бурятии более конкурентоспособна».

Также представитель «МРСК Сибири» добавил, что повышение тарифа для населения в Бурятии не играет большой роли, так как суммы в квитанции за коммунальные услуги, отопление и капитальный ремонт обычно намного больше, чем за электроэнергию.

Добавим, по данным службы по тарифам Иркутской области, по состоянию на 1 июля 2016 года в Иркутске электрическая энергия для населения отпускалась по цене 0,97 руб. за кВт. час; в Чите — от 2,76 руб. (в пределах социальной нормы) до 4,59 руб. (сверх соцнормы) за кВт.час.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Вячеслав Наговицын направил губернатору Иркутской области Сергею Левченко письмо, в котором предложил перейти на единое тарифное регулирование для снижения стоимости электроэнергии в республике. При этом глава Бурятии подчеркнул, что «в случае перехода на единое тарифное регулирование для потребителей Иркутской области произойдет незначительное увеличение стоимости электроэнергии», и «будет достигнуто значительное снижение конечной цены на электроэнергию для потребителей Бурятии».

Вячеслав Наговицын мотивировал свою просьбу тем, что «Бурятии досталась важная миссия поддерживать экологическую чистоту на огромной территории водосборной зоны Байкала», а создание и содержание многочисленных объектов, обеспечивающих эффективную очистку сточных вод и снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, требует большого количества электроэнергии. По его словам, это ложится «дополнительным бременем на плечи жителей Бурятии, что создает социальную напряженность в обществе».

Корреспондент ИА REGNUM 28 октября подготовил и отправил редакционный запрос в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко, чтобы узнать, как он оценивает предложение главы Бурятии. Однако ответа до сих пор так и не последовало.

Напомним, в Бурятии с 1 июля 2016 года тарифы на электроэнергию для населения снизились с 3,052 до 2,87 руб./кВтч (на 6%).