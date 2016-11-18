Москва, 18 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении двух российских предприятий — АО «Федеральная грузовая компания» («ФГК») и ОАО «Российские железные дороги» («РЖД») дело по признакам злоупотребления доминирующим положением. Предположительно, на аренду полувагонов для перевозки была установлена монопольно высокая цена, сообщили в пресс-службе ФАС.

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«Ведомство подозревает группу лиц в установлении монопольно высокой цены на услуги по предоставлению полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов на внутренних направлениях (п.1 ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции)», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что дело начато на основании нескольких полученных обращений. В период с начала года и по конец июля стоимость услуг по предоставлению полувагонов «ФГК» находился в пределах 38%.

«При этом, ставки на предоставление вагонов отдельным грузоотправителям в период июня 2015 по июнь 2016 года выросли в 2,2 — 2,5 раза. Ведомство намерено разобраться насколько обоснован такой рост», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, злоупотребление доминирующим положением влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 15% от суммы выручки правонарушителя — юридического лица от реализации товара (работы, услуги) на рынке которого совершено правонарушение.

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