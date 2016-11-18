Джакарта, 18 ноября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Власти Индонезии планируют вдвое сократить экспорт угля в течение следующих трех лет, поскольку спрос на внутреннем рынке растет, а уровень добычи падает, заявил представитель Минэнерго Индонезии Херсоньо Вибово, сообщает 18 ноября Reuters.

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Согласно прогнозам Минэнерго Индонезии, экспорт угля в 2016 году составит 308 млн тонн, в 2019 году он должен сократиться до 160 млн тонн угля в год, сообщил Вибово.

«После 2019 года уровень добычи останется на прежнем уровне в размере 400 млн тонн угля в год, внутренне потребление будет увеличиваться, особенно на электростанциях, а экспорт будет снижаться», — сказал Вибово.

Напомним, в 2019 году спрос на уголь на электростанциях Индонезии должен увеличится до 119 млн тонн угля, в этом году для выработки необходимого объема электроэнергии потребуется 86 млн тонн.

В прошлом году объем добычи угля составил 460 млн тонн. Высокие цены на уголь могут привести к увеличению объема добычи в этом году.