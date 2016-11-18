Чебоксары, 18 ноября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии абсурдность ситуации с зарплатой главы города Чебоксары депутаты доводят до ещё большего абсурда. Ещё недавно под главу столицы Леонида Черкесова народные избранники хором возвращали оплачиваемую должность и выдавали годовые премии с щедрыми отпускными. Но как только Черкесов ушёл депутатствовать в Госдуму — должность оказалась не нужна, и бюджетных денег вдруг стало жалко. Эксперты обращают внимание на штрихи регионального царства в Чувашии, когда любой устав и закон готовы изменить под конкретного человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Перед началом заседания городского собрания депутатов

В декабре в столице будет избран новый глава Чебоксар. При этом работать он будет уже на общественных началах — соответствующее решение поддержали депутаты. В ходе обсуждения дебаты развернулись эмоциональные, что довольно непривычно для нынешнего спокойного депутатского корпуса.

Кота Ваську — в мэры

Большинство депутатов воздержались от выступлений, молча проголосовав «за». Против лишения зарплаты выступил экс-мэр Чебоксар Анатолий Игумнов, подчеркнувший, что эта работа занимает «36 часов в сутки», чтобы работать бесплатно. От других депутатов поступило предложение совместить должности сити-менеджера и главы Чебоксар, сделать больше заместителей. Было замечено, что «бесплатно — бес платит», а предложенные решения — «полумеры». Противники лишения зарплаты доводили ситуацию до абсурда.

«В Америке в маленьком городе избрали кота главой города. Знаете, сколько туристов там! Если у нас ничего не меняется, всё на общественных началах, то может и нам так сделать? Вот у меня на работе есть кот Васька — такой умный, так вальяжно разляжется, и все селфи с ним делают. Может, нам это сделать, и тогда, я уверен, мы уже не шестые будем по инвестиционной привлекательности в России — а может, вообще первыми станем», — был эмоционален депутат Александр Андреев.

Глава фракции КПРФ в горсобрании депутатов Дмитрий Евсеев считает правильным, что глава города будет работать на общественных началах. «Он такой же депутат, как и все остальные. Кроме того, это не административная должность. Не глава управляет городом, а сити-менеджер. На мой взгляд, было бы правильнее называть его не главой города, а председателем городского собрания депутатов — это будет более точное наименование», — отметил депутат.

Ниже плинтуса

Комментируя сиутацию, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что в Чувашии «места делаются под конкретных друзей и товарищей, которых надо трудоустроить»: «Нет человека — нет места». Последние наглядные примеры — упразднение должности уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии после ухода Вячеслава Рафинова в Госсовет и лишение зарплаты будущего главы Чебоксар после перехода Леонида Черкесова в Госдуму. (Стоит отметить, что глава Чувашии Михаил Игнатьев наложил вето на решение депутатов об упразднении должности омбудсмена после вмешательства в ситуацию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и Уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой.

«Когда Черкесову, который везде сопровождал в поездках по городу главу Чувашии Михаила Игнатьева и присутствовал на правительственных совещаниях, платили зарплату с премиями и щедрыми отпускными, то тогда в один голос твердили, что у главы города нагрузка большая, график работы напряжённый и надо его обеспечить заработной платой. Сегодня депутатский корпус внезапно передумал и заявляет, что с работой главы столицы может справиться общественник. Своим решением городское собрание просто политически нивелировало должность главы Чебоксар, опустило ниже плинтуса. Тем самым очень сильно усилены позиции сити-менеджера», — говорит политик.

Владислав Солдатов подчеркнул, что данная ситуация — следствие «кадрового бардака» и «особенностях кадровой политики администрации главы республики». Политик, в частности, напомнил, что в этом году вышел за рамки адекватности кадровый передел в Новочебоксарске, превратившись с цирк. На должность главы Минстроя Чувашии назначили 32-летнего автогонщика Владимира Михайлова, чьи небольшие стройфирмы фигурировали в списках неплательщиков налогов, а его брат Михаил Михайлов, получивший диплом медвуза, но трудившийся строителем, стал главврачом детской больницы. Экс-министра транспорта Владимира Доброхотова назначили заместителем министра сельского хозяйства, как только на его должность был назначен Михаил Резников, потерявший кресло вице-премьера.

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«Тасуют одних и тех же людей: из колоды вытаскивают и перемещают в другое место. Но от перемены слагаемых сумма не меняется. Чужаков на высокие посты не пускают, забивая только своими людьми: не важно, квалифицирован или нет, специалист или нет, разбирается в деле или нет. Нас пытаются убедить, что сложилась хорошая команда — хотя доводов мало, ну, допустим. Но только это слаженная команда имеет однобокий характер. Грубо говоря, банда или ОПГ тоже представляет собой слаженную команду, где всё находится под контролем одного человека. И эта однобокость может выйти боком, если говорить о коррупционных явлениях. Поэтому не удивительно, что Чувашия раз за разом попадает в федеральную повестку с уголовными делами на высокопоставленных чиновников», — считает Владислав Солдатов.

Приняли — передумали — приняли

С 2005 года по 1 января 2007 года председатель городского собрания Чебоксар осуществлял свои полномочия на непостоянной основе (без выплаты заработной платы), затем — на постоянной. С сентября 2009 года спикер вновь стал работать на непостоянной основе — депутаты тогда мотивировали это оптимизацией бюджетных расходов в связи с мировым финансовым кризисом.

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В октябре 2010 года спикером ЧГСД и главой Чебоксар избран Леонид Черкесов, при этом тогда он был единственным претендентом на данный пост. Работал он на постоянной основе, получая зарплату. Все эти годы его сильной стороной была личная дружба с первым лицом Чувашии Михаилом Игнатьевым. В сентябре 2016 года Черкесов сложил полномочия председателя горсобрания Чебоксар в связи с избранием в депутаты Госдумы. Напомним, по итогам 2013 года доход Леонида Черкесова составил 1,94 млн рублей, в 2014 году — 1,75 млн рублей, в 2015 году — 2,146 млн рублей.