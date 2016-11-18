Вашингтон, 18 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Американский актер Роберт де Ниро, обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус», примет участие в рекламной кампании итальянского бренда Ermenegildo Zegna. Об этом сообщает WWD со ссылкой на источники.

che Роберт Де Ниро

Для весенней кампании запланирован выпуск ряда видеороликов и фотографий. Фотосессии будут проходить в Лос-Анджелесе при участии итальянского фотографа Франческо Карроззини. Вместе с де Ниро будет сниматься актер Маккол Ломбарди.

Как пояснил креативный директор марки Алессандро Сартори, он принял решение пересмотреть рекламную концепцию Ermenegildo Zegna. По мнению издания, работа с де Ниро станет для бренда большой удачей, так как в течение многих лет актер участвует в рекламных кампаниях Giorgio Armani.

Сам 73-летний актер пока не прокомментировал сообщение о том, что станет новым лицом марки. Итальянская компания была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья, она выпускает люксовую мужскую одежду, обувь и парфюмерию.