Москва, 18 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Известный российский актер Максим Виторган, являющийся мужем телеведущей Ксении Собчак, прокомментировал на своей странице в соцсети Instagram пополнение в семье.

Evgeniy Isaev Максим Виторган

«Мама сына. В счастливое плавание!;-)))», — написал артист, выложив фото своей еще беременной супруги, плавающей в море.

Напомним, что первой появление на свет малыша прокомментировала именно светская львица. Собчак выложила в соцсети Instagram фотографию, на которой она с беременным животиком позирует на песчаном берегу.

«18.11.16 теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика», — написала телеведущая.

Фотографий сына Собчак и Виторгана в интернете пока нет.

Ранее Life.ru сообщил, что телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган стали родителями. Мальчик появился на свет 18 ноября в элитной клинике «Лапино» в Подмосковье.

Отмечалось, что роды обошлись молодым родителям в 930 тыс. рублей, так как в подмосковной клинике к услугам клиентов имеются джакузи, кровать-трансформер и ресторанное меню.

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