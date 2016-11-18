Москва, 18 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. В одном из подразделений Банка России проходят следственные мероприятия, пишет Fordbes.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Уточняется, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, начатого в связи с обращением Банка России — «из-за ситуации в Международном акционерном банке». Проводятся эти мероприятия на улице Балчуг в Москве — в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

«Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия», — говорится в сообщении. По данным издания, Банк России обратился в правоохранительные органы по поводу Международного акционерного банка, у которого в феврале была отозвана лицензия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию у ЗАО «Международный акционерный банк» (Москва) 3 февраля. По величине активов банк занимал 207-е место в банковской системе РФ.