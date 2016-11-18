Москва, 18 ноября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по признакам злоупотребления доминирующим положением, сообщили в ФАС.

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Ведомство подозревает группу лиц в установлении монопольно высокой цены на услуги по предоставлению полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов на внутренних направлениях (п.1 ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции).

Дело возбуждено на основании информации, полученной службой в результате рассмотрения нескольких обращений.

Выяснилось, что с 1 января по 1 августа 2016 года, рост стоимости услуг АО «ФГК» по предоставлению полувагонов для внутрироссийских перевозок минерально-строительных грузов составил до 38%. При этом, ставки на предоставление вагонов отдельным грузоотправителям в период июня 2015 по июнь 2016 года выросли в 2,2 — 2,5 раза.

ФАС намерена разобраться насколько обоснован такой рост.