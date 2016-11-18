Оренбург, 18 ноября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Оренбургской области ситуация с выплатой заработной платы характеризуется как стабильная. Этому во многом способствуют активная надзорная работа органов прокуратуры области, проводимая в тесном взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, контролирующими и правоохранительными органами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным Оренбургстата, задолженность по заработной плате в регионе на 1 ноября составила 19 млн 932 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим месяцем задолженность снизилась на 4,614 млн рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, из общей суммы задолженности на предприятия-банкроты приходится 17 млн 864 тыс. рублей, или 89,3%. Реальная задолженность без банкротов составила 2,130 млн рублей (ООО «Новотроицкий завод сборного железобетона»).

На сегодняшний день задолженность на пяти предприятиях-банкротах (ОАО им. М. Горького (Переволоцкий район); ООО «Востокспецгазстрой» (Оренбург); ООО «Благодарное» (Ташлинский район); ООО «Промгеотэк» (Абдулинский район); ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор») в размере 9 млн 679 тыс. рублей полностью погашена.

Кроме того, полностью погашена задолженность по заработной плате в бюджетной организации ГАУ «Оренбургский учебно-курсовой комбинат» (Оренбург).

Помимо официальных долгов перед работниками прокуроры выявили латентную задолженность на 93 предприятиях области в размере более 100 млн рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 994 правонарушителя трудового законодательства, в суды в защиту прав граждан направлено около 8850 исков и заявлений на общую сумму почти 133 млн рублей. Большая часть из них рассмотрено, в пользу трудящихся взыскано около 104 млн рублей. Возбуждено 21 уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».