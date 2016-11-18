Санкт-Петербург, 18 ноября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге избавят от вредных веществ в воздухе к моменту сдачи в эксплуатацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 18 ноября, сообщили в компании «Метрострой», являющейся генеральным подрядчиком.

Igor3188 Зенит-Арена

Как пояснили в «Метрострое», с учетом запланированного ввода в эксплуатацию 25 декабря нет смысла назначать промежуточную дату, к которой воздух будет очищен. Накануне стало известно, что 27 октября Центр гигиены и эпидемиологии Петербурга проверил концентрацию вредных веществ на стадионе, и в воздухе нашли превышение допустимых норм содержания аммиака и формальдегида. «Метрострой» подчеркивает, что замеры проводились в период активной фазы строительства, к концу декабря ситуация нормализуется, убеждены в компании.

Генподрядчик уже привлек специализированную лабораторию, которая по окончании строительных работ произведет финальные исследования, результаты которых станут основанием для получения заключения о соответствии объекта.

Ранее инспекторы FIFA обнаружили семикратное превышение уровня вибрации выкатного поля «Зенит-Арены». Они потребовали, чтобы нарушение было устранено к 20 декабря. Власти Санкт-Петербурга и РФ уже назвали это «штатной ситуацией» и убеждены, что поле приведут в порядок вовремя.

Добавим, сегодня Смольнинский районный суд Петербурга изберет меру пресечения бывшему «строительному» вице-губернатору Марату Оганесяну, который курировал проект с 2013 по 2015 годы. Его подозревают в махинациях с бюджетными средствами на строительстве стадиона, в результате которых Петербургу был нанесен ущерб в 50 млн рублей.