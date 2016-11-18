Кострома, 18 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Представители Московской области посетили первый в стране автоматизированный комплекс по переработке коммунальных отходов с цехом глубокой переработки полимеров в Костромской области. Как ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора, в составе делегации были заместитель министра экологии и природопользования Московской области Дмитрий Ольховик, депутаты и представители общественных организаций.

Hans Переработанный мусор

Автоматизированный мусоросортировочный комплекс, построенный в Костроме, из всего объема поступающих отходов извлекает около 30% полезных вторичных ресурсов, еще около 20% идет на производство технического компоста, 20−25% — это сырье для альтернативного топлива RDF. В итоге на полигон для захоронения направляется всего четверть общего объема отходов.

Это стало возможным благодаря применению оптических лазерных сортировщиков, которые способны на молекулярном уровне определять состав бытовых отходов, отделяя металл от древесины, и даже полиэтилены от полипропиленов. Мощность автоматизированного мусоросортировочного комплекса составляет до 100 тысяч тонн в год.

«На заводе, благодаря современной технологии сортировки мусора, а также воздухоочистки, а соответственно и на окружающей территории мы не почувствовали того негативного воздействия на окружающую среду, которого очень боятся наши жители. Костромичи бережно относятся к своему городу и поддержали инициативу строительства завода в своем регионе», — цитирует пресс-служба Мособлдумы слова заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию Галины Уткиной.

В ходе экскурсии участникам показали процессы сортировки и переработки коммунальных отходов, которые поступают на предприятия из Костромы и ближайших районов области. Общественники отметили, что подобные комплексы смогут во многом решить проблему экологической безопасности и, возможно, позволят полностью отказаться от мусорных полигонов в будущем. По словам члена общественной палаты Московской области Сергея Скоробогатова, подобные комплексы должны появиться по всей стране, в том числе и в столице — делегация собирается перенять опыт Костромской области и повторить его.

До этого с костромским опытом по глубокой переработке мусора и сокращения объемов захоронения отходов уже познакомились представители Владимирской области и Республики Абхазия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2017 года начнет действовать новая система обращения с бытовыми отходами. Организация вывоза мусора и заключение договоров на эту услугу станут централизованными, отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, особое внимание будет уделяться переработке отходов.

В рамках реализации территориальной схемы обращения с отходами в Костромской области разработано несколько инвестиционных проектов по строительству мусоросортировочных комплексов в Галичском и Шарьинском районах Костромской области. Также разработан проект конкурсной документации по отбору регионального оператора, который будет заниматься сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов. Планируется, что тариф на услуги регионального оператора без НДС составит от 450 до 536 рублей за кубический метр. Ежемесячная плата за услуги по вывозу мусора может подняться, но составит не больше 49 рублей с человека.

Всего для организации деятельности по обращению с отходами на территории региона предполагается выбрать трех региональных операторов по трем зонам деятельности. В каждой зоне должен функционировать современный комплекс по сортировке отходов и извлечению полезных фракций, а захоронение отходов, прошедших сортировку, должно осуществляться на специальных полигонах. В Костромской области работает семь объектов размещения коммунальных отходов — в Волгореченске, Шарье, Солигаличском, Галичском, Нейском, Нерехтском и Костромском районах.